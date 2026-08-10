걸그룹 에스투잇, 고척돔 시구·시타 나선다…"첫 시구, 정말 영광"

에스투잇. 사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 고재완 기자] 걸그룹 에스투잇(S2IT)이 고척스카이돔에서 시구 시타자로 나선다.

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키움 히어로즈는 "12일 오후 7시 고척스카이돔에서 열리는 LG트윈스와 홈경기에 에스투잇이 시구 및 시타자로 결정됐다"고 발표했다.

이날 시구는 멤버 승비가, 시타는 세아가 한다. 에스투잇은 경기 전 그라운드 공연 및 클리닝타임 공연도 선보인다.

에스투잇 승비. 사진제공=키움 히어로즈

에스투잇 세아. 사진제공=키움 히어로즈

에스투잇은 지난 3월 발매한 데뷔곡 'What I Want'로 활기찬 퍼포먼스와 다양한 방송 활동을 통해 입지를 다져왔으며, 다음 달 7일 새 앨범으로 컴백을 앞두고 있다.

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시구를 맡은 승비는 "고척스카이돔에서 첫 시구를 하게 돼 정말 영광이다. 처음이라 많이 떨리지만 승리의 기운을 담아 힘차게 던지고 오겠다. 선수들이 다치지 않고 멋진 경기를 펼칠 수 있길 바란다"고 말했다. 시타를 맡은 세아는 "키움히어로즈 선수들의 승리를 기원하며 멋지게 휘두르겠다. 뜻깊은 시간을 마련해주신 관계자분들께 감사드린다"며 소감을 밝혔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com