삼진만 28번 당하고 23일만에 34-35호포 쾅쾅! 슈와버, 알바레즈와 ML 홈런 공동 선두

필라델피아 필리스 카일 슈와버가 10일(한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서열린 토론토 블루제이스전에서 5회말 우월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 엄지를 치켜세우고 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]필라델피아 필리스 카일 슈와버가 23일 만에 대포를 가동하며 메이저리그 홈런 공동 선두로 올라섰다.

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슈와버는 10일(이하 한국시각) 시티즌스 뱅크파크에서 열린 토론토 블루제이스와의 홈경기에 리드오프 지명타자로 출전해 홈런 두 방을 포함, 3타수 2안타 4타점 2득점의 맹타를 휘두르며 7대6 승리를 이끌었다. 볼넷 3개를 포함해 5번 출루했다.

슈와버는 0-0의 균형이 이어지던 3회말 무사 1,2루에서 두 번째 타석에 들어가 선제 홈런포를 터뜨렸다.

볼카운트 2B1S에서 토론토 우완선발 셰인 비버의 3구째 바깥쪽으로 떨어지는 88.1마일 체인지업을 밀어쳐 좌측 담장을 넘겼다. 비거리 378피트짜리 시즌 34호 아치로 홈팬들은 물론 그의 대포를 기다리던 필라델피아 선수들이 열띤 환호와 박수를 보내줬다.

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슈와버가 짜릿한 대포를 쏘아올린 것은 지난달 19일 뉴욕 메츠전 이후 22일 만이다. 그는 그 뒤로 17경기에서 57타수 11안타(0.193)로 부진했다. 삼진만 28번을 당했다. 이 기간 홈런은 날리지 못하고 타점도 3개를 추가하는데 그쳤다. 게다가 7월 29~30일 마이애미 말린스전에는 복통 증세를 호소하며 결장했다.

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2022년 필라델피아로 이적한 이후 홈런 갈증 기간이 가장 길었다.

카일 슈와버가 3회말 좌월 선제 3점포를 터뜨리고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AP연합뉴스

3-2로 쫓기던 5회에는 솔로포를 날리며 점수차를 다시 벌렸다. 1사후 타석에 선 슈와버는 투볼에서 비버의 3구째 가운데 낮은 코스로 떨어지는 83.1마일 너클커브를 잡아당겨 우측 외야석 두 번째 데크 상단에 꽂았다. 발사각 28도, 타구속도 17.7마일에 비거리가 무려 448피트나 됐다.

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이후 3번의 타석에서는 볼넷→고의4구→고의4구로 연속 1루를 밟았다. 필라델피아는 연장 11회말 브라이슨 스탓의 적시타로 6-6 동점을 만든 뒤 데릭 힐의 끝내기 안타로 경기를 마무리했다.

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경기 후 슈와버는 "10월에는 어떻게든 이기는 게 중요하다. 오늘처럼 치면 되지 않을까 한다"며 "상대(토론토)는 이번 시리즈에서 굉장히 잘 싸웠다. 그들과 싸워 포기하지 않고 승리를 한 것, 그게 중요하다"고 소감을 나타냈다. 필라델피아는 토론토와의 이번 홈 3연전 첫 두 경기를 내주고 마지막 경기를 가까스로 잡아 스윕을 면했다.

카일 슈와버가 3회말 좌측으로 홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

이로써 슈와버는 시즌 35홈런 고지에 오르며 이 부문 NL 단독 선두로 뛰쳐나갔다. AL까지 합치면 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈와 공동 1위다.

슈와버는 지난 5월 12일 시즌 17호 홈런을 때리며 이 부문서 양 리그 합계 단독 선두로 나선 뒤 7월 18일 33호 아치를 그릴 때까지 최다 홈런 선수로 자리를 유지하다 7월 20일 알바레즈에 공동 선두를 내줬고, 22일 알바레즈가 34호포를 터뜨리면서 전체 2위로 내려앉았다.

그가 침묵하는 사이 콜로라도 로키스 헌터 굿맨과 애틀랜타 브레이브스 맷 올슨이 무섭게 몰아치며 30홈런을 넘기더니 지난 2일 굿맨이 32,33호 대포를 연속으로 날리며 슈와버와 NL 공동 1위로 올라섰고, 올슨이 지난 8일 뉴욕 양키스전서 33호 아치를 그려 세 선수가 어깨를 나란히 하게 됐다.

그리고 이날 슈와버가 2홈런을 치며 나란히 1개씩 대포를 날린 굿맨과 올슨을 제치고 NL 단독 1위를 확보했다.

이로써 슈와버는 시즌 타율 0.247(417타수 103안타), 35홈런, 68타점, 68득점, 76볼넷, 173삼진, OPS 0.904를 마크했다. 물론 삼진은 양 리그를 합쳐 가장 많다.

슈와버는 2022년(46개), 2025년(56개)에 이어 생애 세 번째로 NL 홈런왕을 노리고 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com