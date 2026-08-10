다저스 저승사자가 탄생했다 → 가을야구 비상! 오타니 농락한 체인지업

Arizona Diamondbacks pitcher Eduardo Rodriguez throws against the Los Angeles Dodgers in the first inning of a baseball game, Sunday, Aug 9, 2026, in Phoenix. (AP Photo/Rick Scuteri)

Aug 9, 2026; Phoenix, Arizona, USA; Arizona Diamondbacks pitcher Eduardo Rodriguez in the first inning against the Los Angeles Dodgers at Chase Field. Mandatory Credit: Mark J. Rebilas-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] 애리조나에 '다저스 저승사자'가 탄생했다.

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애리조나 다이아몬드백스 좌완투수 에두아르도 로드리게스는 10일(한국시각) 애리조나 체이스필드에서 열린 LA 다저스와 경기에 선발 등판, 7이닝 2실점 호투했다.

애리조나는 4대2로 승리했다.

로드리게스는 115구 역투를 펼쳤다. 삼진 9개를 솎아냈다. 안타 5개와 볼넷 2개를 허용했다.

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로드리게스는 올해 다저스전 4경기 평균자책점 1.88을 기록했다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 '다저스 타선은 결코 만만치 않다. 팀 OPS(출루율+장타율) 0.766으로 메이저리그 2위다. 로드리게스는 작년 다저스를 상대로 2경기 8실점(자책점 6점)을 허용했다. 올해는 완전히 반등했다'고 높이 평가했다.

MLB닷컴은 '다저스를 상대로 한 시즌에 3회 이상 등판해서 평균자책점 2.00 이하를 기록한 투수는 2024년 샌디에이고 파드리스 다르비슈 유가 유일하다'고 덧붙였다.

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덕분에 애리조나는 2018년 이후 처음으로 다저스와 시즌 상대전적도 앞섰다.

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오타니 쇼헤이를 비롯한 다저스 타선은 체인지업에 속수무책이었다.

MLB닷컴은 '로드리게스는 오타니에게 체인지업을 6개나 던졌다. 7회에는 체인지업을 3개 연속 구사해 땅볼 아웃을 잡아냈다. 오타니는 4타수 무안타로 경기를 마쳤다'고 조명했다.

로드리게스는 "체인지업이 아주 잘 먹혔다. 삼진이 많이 나왔다. 포심 패스트볼도 큰 도움이 됐다"고 기뻐했다.

로드리게스는 115구 중 89구가 체인지업과 패스트볼이었다.

포스트시즌에서 다시 만날 가능성이 높다.

MLB닷컴은 '애리조나에 플레이오프 1차전 선발투수가 필요하다면 틀림없이 로드리게스일 것이다. 로드리게스는 최고의 컨디션을 유지하며 스타 플레이어로 가득한 다저스 타선을 완벽하게 막아냈다. 애리조나는 다저스와 함께 포스트시즌에 진출할 것'이라고 내다봤다.

토니 로블로 애리조나 감독은 "투구 순서와 상황을 읽고 반응해야 한다. 새로운 작전을 세우기 위해 회의를 하고 상대팀의 약점을 파악하는 등 끊임없이 변화해야 한다. 특히 다저스를 상대할 때에는 매번 상황이 다르다. 퍼즐을 맞추는 것 같다"고 기뻐했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com