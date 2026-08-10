"PO 복귀, 결국 시간 싸움" 캐치볼 시작 오타니, 마운드 복귀 가능할까…로버츠는 "정해진 시간 X" 하지만 속내는

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[스포츠조선 박상경 기자] 오타니 쇼헤이(LA 다저스)의 가을야구 '투수' 복귀는 과연 가능할까.

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무릎 통증 여파로 타자에만 전념해왔던 오타니가 캐치볼을 시작하면서 투수 복귀 여부에 관심이 쏠리고 있다. 오타니는 9일(한국시각) 미국 애리조나주 체이스필드에서 펼쳐진 애리조나 다이아몬드백스전을 앞두고 캐치볼을 진행했다. 오타니가 글러브를 끼고 공을 던진 건 지난 달 23일 이후 보름 여 만이다.

캐치볼은 부상 투수들의 복귀 프로세스 첫 단계다. 거리를 점점 늘려가면서 이상이 없음이 확인되면 불펜으로 넘어가 투구 수를 늘려가는 과정을 거친다. 여기서도 합격점을 받게 되면 라이브 피칭을 펼치고, 실전 등판으로 마지막 점검을 받는다.

메이저리거들은 대개 부상자 명단(IL)을 활용해 마이너리그에서 재활 경기를 갖는다. 하지만 투-타 겸업 중인 오타니는 마이너 재활 경기 대신 라이브 피칭 이후 선발 등판으로 넘어갈 가능성이 높다. 다저스는 지난해 오타니의 투수 복귀 과정에서 불펜 이후 세 차례 라이브 피칭을 가진 뒤, 실전에서 이닝을 늘려가는 방법을 택했다.

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현재 다저스 선발진에는 태릭 스쿠벌, 야마모토 요시노부, 사사키 로키, 저스틴 로블레스키, 에릭 라우어가 있다. 여기에 블레이크 스넬, 타일러 글래스나우가 복귀를 준비 중이다. 선발진이 이미 포화상태인 가운데, 포스트시즌에서 불펜 역할을 맡아줄 선수가 누가 될 지에 관심이 쏠리고 있다. 올 시즌 14차례 선발 등판에서 8승2패, 평균자책점 1.79였던 오타니가 복귀에 성공한다면, 그 역할을 맡을 가능성도 엿보인다. 월드시리즈 3연패에 도전하는 다저스에겐 가장 강력하고 확실한 카드가 될 수 있다.

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미국 스포츠일러스트레이티드(SI)는 오타니의 캐치볼 소식을 전하며 '마운드 복귀를 향한 중요한 진전'이라고 평가했다. 매체는 '월드시리즈 3연패가 목표인 다저스는 당연히 오타니의 마운드 복귀를 염원하고 있다'며 '그러기 위해선 지난 한 달 간 문제가 있었던 무릎과 어깨 이두근 문제에서 순조롭게 회복되는 모습을 보여야 한다'고 강조했다. SI는 최근 다저스가 7연패로 부진했던 시기를 거론하며 '오타니가 마운드를 떠난 뒤 다저스는 승수 쌓기에 큰 대가를 치렀다'고 지적하기도 했다.

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오타니가 아무리 빨리 투구 프로세스를 마친다고 해도, 9월 이후 복귀가 유력하다. 내셔널리그 서부지구 선두를 달리고 있는 다저스는 가을야구행이 유력하다. 지난해에는 정규 시즌 중반부터 오타니의 이닝 수를 늘려갈 수 있었으나, 올해는 그럴 만한 시간적 여유가 없다. SI 역시 '선발 등판을 위해선 조정 기간이 필요한 만큼, 플레이오프 등판 여부는 시간과의 싸움이 될 것'이라고 내다봤다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com