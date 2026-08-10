8월11일, KBO 개막하는 날인가요? 와, 폭염이 만든 한여름 '꿈의 선발 매치업'

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[스포츠조선 김용 기자] 3월28일로 돌아간 줄….

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항상 KBO리그가 개막할 즈음은 춥다. 요즘은 개막이 빨라져 3월 말에 시작한다. 아무리 늦어도 4월 초. 공기가 썰렁할 때다.

지금은 한여름인 8월 중순. 엄청나게 덥던 폭염 열기가 조금은 빠진 듯 하지만, 여전히 뜨겁다. 그런데 이 더위에 프로야구가 다시 개막하는 분위기다.

KBO리그가 '폭염 휴식기'를 마치고 11일부터 재개된다. 전례 없던 더위에 선수, 관중 사고 위험성이 높아졌고 결국 KBO는 5일부터 9일까지 전 경기를 취소했다. KIA 타이거즈, NC 다이노스 등은 그 전 주말부터 취소가 돼 8월에는 아예 한 경기도 치르지 못했다.

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생각지 못한 휴식에 10개팀들은 재정비 시간을 가질 수 있었다. 그리고 휴식이 충분했기에, 11일부터 이어지는 일정 선발 로테이션도 재조정할 수 있었다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 5회말 2사 3루 왕옌청이 전병우의 직선타구를 호수비로 잡아낸 노시환을 보며 기뻐하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

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11일 5개 구장 발표된 선발을 보면, 에이스들 총출동이다. 왕옌청(한화)-곽빈(두산), 로건(KT)-라일리(NC), 카라스코(LG)-안우진(키움), 비슬리(롯데)-아빌라(SSG), 페덱(삼성)-올러(KIA)까지 각 팀들이 선택할 수 있는 가장 강력한 카드들이 모두 등장하게 됐다. 이견이 없을 1선발들이다.

이런 선발 구성은 1년에 딱 한 번 볼 수 있다. 바로 개막전 날이다. 당연히 개막전에는 팀에서 가장 강한 투수가 에이스 타이틀을 달고 나선다. 어떤 팀도 개막전에는 변칙을 쓰지 않는다.

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보통 그 개막전 선발들이 토요일 첫 경기를 던지고, 그 다음주 금요일까지는 들어간다. 개막전이 원정인 팀들은, 그 다음주 경기가 홈 개막전이다. 그렇게 에이스들이 한 차례 더 붙는다. 그런데 2~3턴을 돌면 균열이 생기기 시작한다. 부상, 부진, 컨디션 관리 등 여러 변수들로 팀 사정에 따라 로테이션이 조금씩 바뀐다. 실제 두산은 에이스로 야심차게 영입한 플렉센이 두 번째 경기에서 어깨 부상을 당하며 조기 강판됐고, 이후 모습을 볼 수 없었다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

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그런데 이렇게 완벽하게 1선발들이 다시 모일 수 있었던 건 예상치 못한 폭염 때문이었다. 올스타 브레이크 이후 후반기 개막에도 이렇게까지 맞추진 못한다. 올스타전 브레이크의 경우 쉬는 날이 길지 않은 가운데, 올스타전에서서 던지는 투수가 있고 아닌 선수가 있다. 그 직전 등판 경기 일정이나 향후 스케줄을 고려해 상대성 등을 감안해 무조건 에이스를 투입하지 않는다. 두산은 곽빈과 함께 1선발급 활약을 한 벤자민을 후반기 5선발로 넣었다. 강팀 KT 위즈와 삼성 라이온즈를 상대로 주 2회 등판을 시키기 위해서였다.

24일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 키움과 KIA의 경기. 1회말 실점 위기를 넘긴 안우진이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.24/

그래서 11일 KBO리그 경기들의 느낌은, 뭔가 정규시즌 중 그냥 한 경기의 느낌이 아닐 것 같다. 이제 리그도 후반부에 접어들고 있다. 여기서 밀리면 원하는 성적을 거두지 못한다는 의식들이 팽배해있다. 총력전의 스타트를 끊어야 하는 상황이다. 그러니 예외 없이 에이스들이 모두 나선다. 폭염이 만들어준, 굉장히 흥미로운 하루가 될 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com