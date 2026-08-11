김하성 '결국 방출 후보' 거론! "히메네스와 팀 제외 유력"…ATL 사랑 받는 경쟁자 두반 '연장 계약 필수'

애틀랜타 브레이브스 김하성를 방출해야 한다는 주장이 나왔다. 사진=폭스 스포츠.

2025 K-BASEBALL SERIES 대한민국과 체코의 평가전이 8일 고척스카이돔에서 열렸다. 경기 전 이정후, 김하성이 크보라이브를 진행하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.08/

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[스포츠조선 강우진 기자]올시즌 극심한 부진을 보이고 있는 김하성을 애틀랜타 브레이브스가 방출해야 한다는 주장이 나왔다.

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'HTHB'는 10일(한국시각) '여러 핵심 선수들과 일찌감치 연장 계약을 체결한 덕분에 애틀랜타의 선수단 상당수는 2026시즌 이후에도 계약이 남아 있다'면서도 '그럼에도 시즌 종료 후 자유계약선수(FA)가 되는 핵심 선수들이 적지 않으며, 알렉스 앤소폴로스 단장에게는 중요한 결정을 내려야 할 일이 있다'고 보도했다.

이어 'FA를 앞둔 선수들 가운데 일부는 연장 계약 가능성을 타진해 보는 것이 좋겠지만, 다른 선수들의 경우에는 애틀랜타에서의 시간이 끝나도록 놓아주는 것이 현명해 보인다'고 덧붙였다.

애틀랜타 브레이브스. 로이터연합뉴스

HTHB는 애틀랜타가 떠나보내야 하는 선수 2명에 김하성을 포함했다.

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매체는 '여기에는 사실 별다른 설명이 필요하지 않다'며 '김하성에게 투자한 2000만달러는 2026시즌에 제대로 효과를 보지 못했다'고 지적했다.

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애틀랜타는 오랜 기간 유격수 문제를 안고 있었고, 김하성과의 계약을 통해 이번 시즌 이를 해결하고자 했다. 하지만 안타깝게도 김하성에게는 좌절의 연속인 시즌이 됐다. 결국 유격수 자리는 신인 짐 자비스에게 뺏기고 말았다. 김하성은 올 시즌 75타수에서 단 5안타에 그치고 있다. 타격에서의 부진이 극심하다.

매체는 '애틀랜타의 유격수 문제는 아직 해결되지 않았다'면서도 '2027시즌이 시작될 때 애틀랜타가 다시 김하성을 믿지는 않을 것으로 보인다'고 주장했다.

AP연합뉴스

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김하성과 함께 방출해야 하는 선수로는 조 히메네스가 지목됐다. 2024년 애틀랜타 최고의 불펜 투수 중 한 명이었던 그는 지난해 오프시즌 발생한 무릎 부상 이후 경기에 나서지 못하고 있다. 그를 제외하고 불펜진을 구성해야 한다는 주장이다.

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반면 레이셀 이글레시아스와 마우리시오 두반의 경우네는 팀에 꼭 남겨야 할 선수로 지목됐다. 이글레시아스는 올 시즌 42경기에 등판해 평균자책점 2.95와 24세이브를 기록 중이다.

두반은 오프시즌에 크게 주목받지 못했던 트레이드였지만, 좋은 성적을 내고 있다. 두반은 애틀랜타에서 내야와 외야를 가리지 않고 다양한 포지션을 소화했다. 그의 다재다능함은 월트 와이스 애틀랜타 감독이 매 경기 라인업을 구성할 때 유연성을 제공하고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com