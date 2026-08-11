"오타니, 투수 포기하면 안돼요?" 오죽하면 이런 질문이 나오나, 마운드 복귀해봐야 '오프너'일 뿐

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 가장 최근 마운드에 오른 지난달 4일(한국시각) 샌디에이고 파드리스전서 힘차게 공을 던지고 있다. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스는 올시즌 최다인 7연패를 당하는 등 후반기 레이스에 급제동이 걸렸다.

Advertisement

트레이드 데드라인 이후 오히려 전력이 불안정해졌다는 분석이 나온다.

NL 서부지구 선두를 시즌 내내 지키고 있는 다저스는 전반기를 61승36패로 마쳤다. 2위와의 격차가 11.5경기였다. 그러나 10일(이하 한국시각) 현재 70승48패로 2위 애리조나 다이아몬드백스(63승56패)에 7.5경기차로 앞서 있을 뿐이다. 올스타 브레이크 시점과 비교하면 그 격차가 4경기나 줄어든 것이다.

NL 3개 지구 1위팀 중 승률이 가장 낮다. 지금 포스트시즌을 개막하면 다저스는 작년처럼 와일드카드시리즈부터 시작해야 한다. 다저스는 후반기 21경기에서 9승12패를 기록했는데, 지난 1~8일까지 7연패를 당했고, 최근 10경기에서 2승8패를 기록했다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

Advertisement

다저스의 후반기 최대 이슈는 역시 오타니 쇼헤이의 마운드 컴백 시점이다. 그는 지난 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 피칭을 하지 않고 있다. 왼쪽 무릎 통증이 좀처럼 가시지 않고 있기 때문이다. 정규시즌에 복귀하지 못할 수 있다는 전망도 나온다.

Advertisement

하지만 그는 적어도 9월에는 복귀한다는 의지가 강하다. 지난 9~10일 애리조나와의 원정경기를 앞두고 체이스필드에서 캐치볼을 실시했다. 통증이 어느 정도 완화된 상태에서 피칭 훈련을 재개한 것이다. 그러나 오타니는 일반적인 선발투수의 복귀 과정과는 다른 절차를 밟아야 한다. 매일 타자로도 출전하고 있기 때문이다.

즉 9월에 복귀한다고 해도 첫 경기부터 5이닝 이상을 던질 수 있는 상태로 끌어올리기는 어렵다. 스프링트레이닝을 다시 시작해야 하는 입장이라고 보면 된다. 이 때문에 오타니는 9월 복귀할 경우 1이닝부터 시작해 포스트시즌서 5이닝을 던질 수 있는 빌드업을 진행할 가능성이 높다. 결국 팔꿈치 수술을 받고 2년 만에 돌아온 지난해 6월 이후의 행보를 밟아야 한다. '오프너'라는 얘기다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

Advertisement

이런 가운데 오타니를 굳이 투수로 복귀시켜야 할 필요가 있느냐는 '부정론'도 폭넓게 자리하고 있다. 두 가지 이유에서다.

Advertisement

우선 다저스는 선발진이 풍부하다. 태릭 스쿠벌이 합류해 6인 로테이션이 안정적이다. 야마모토 요시노부, 저스틴 로블레스키, 스쿠벌, 블레이크 스넬, 에릭 라우어, 사사키 로키 순인데, 여기에 타일러 글래스나우도 마이너리그 재활 피칭을 소화 중이다. 이달 20일 이후 복귀한다.

두 번째는 오타니의 타격 성적은 던지지 않을 때 훨씬 좋다. 올시즌 투타 겸업을 한 9경기에서 타율 0.257(35타수 9안타), 3홈런, 5타점, 6득점, 6볼넷, 11삼진을 기록했다. 시즌 타율 0.292와 아주 대조적이다.

그는 작년 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전에 선발등판해 투수로 6이닝 10탈삼진 무실점, 타자로 3홈런을 기록하며 역사에 남을 퍼포먼스를 펼친 바 있는데, 올해는 그런 일이 드물다.

오타니 쇼헤이. Imagn Images연합뉴스

MLB.com 다저스 담당 소냐 첸 기자가 11일 팬들의 질문에 답하는 코너를 게재했다. 이런 질문이 나왔다.

"오타니는 던지지 않으면 훨씬 좋은 타자임이 분명하다. 그렇다면 스타 플레이어들로 꽉찬 말도 안되는 다저스 로테이션을 감안하면, 올해는 타격에만 집중하도록 그에게 요청할 수 있을까?" 적어도 올해는 투수는 포기하라는 요청이다.

이에 대해 첸 기자는 "오타니가 투타 겸업을 하면 장단점이 있으나, 다저스는 그가 마운드에서 제공하는 가치를 높게 보면서 손실을 감수할 것이다. 오타니가 마운드 복귀를 위해 진전을 보이는 한 다저스는 그 목표를 향해 나아갈 것이다. 왼무릎이 또 아프면 다저스는 오타니가 타격만 하도록 제한할 것이지만, 오랫동안 투타 겸업 가능성을 열어둘 것"이라고 답했다.

오타니는 아프지 않으면 투타 겸업을 한다는 뜻이다. 그 의지가 강하다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com