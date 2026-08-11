MLB 포스트시즌 9월 30일부터 시작. 월드시리즈는 10월 24일부터

LA 다저스 선수들이 월드시리즈 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. AP 연합뉴스

LA 다저스 선수들이 월드시리즈 우승을 확정짓고 기뻐하고 있다. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 포스트시즌이 9월 30일(이하 한국시각)부터 시작한다. 와일드카드 결정전과 디비전시리즈, 챔피언십시리즈를 거쳐 아메리칸리그와 내셔널리그 최고팀은 10월 24일부터 7전 4선승제의 월드시리즈에서 만난다.

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메이저리그 사무국이 11일 2026 메이저리그 포스트시즌 일정을 공개했다.

메이저리그는 아메리칸리그와 내셔널리그에서 각 6개팀, 총 12팀이 포스트시즌에 진출한다. 각 리그의 디비전 1위 3팀과 1위를 제외한 나머지 팀들 중 승률이 높은 3팀이 와일드카드로 오른다.

디비전 1위 중 승률이 높은 2팀은 자동적으로 디비전시리즈에 진출하고 승률이 낮은 1팀은 와일드카드전에 나간다.

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와일드카드전은 3전2선승제로 치러지고 승리팀이 10월 4일부터 디비전 우승팀 두팀과 디비전시리즈를 치른다. 디비전시리즈는 5전 3선승제다. 승리팀들이 각 리그 최고 팀을 가리는 7전 4선승제의 챔피언십시리즈를 하게 된다. 챔피언십시리즈는 10월 12일에 내셔널리그 1차전이 열리고 13일엔 아메리칸리그 1차전과 내셔널리그 2차전이 열린다.

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여기서 가려진 최고의 두 팀이 10월 24일부터 월드시리즈를 갖는다. 1,2차전을 승률이 더 높은 팀 홈구장에서 치르고 하루 휴식 후 27일부터 상대팀의 홈구장에서 3연전을 갖는다. 6,7차전은 다시 승률이 높은 팀의 구장으로 돌아온다.

와일드카드전 3차전과 디비전시리즈 1차전, 디비전시리즈 5차전과 챔피언십시리즈 1차전과는 하루의 휴식밖에 없어 빨리 끝내는 것이 유리하다.

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대신 챔피언십시리즈가 7차전까지 진행될 경우 내셔널리그는 사흘, 아메리칸리그는 이틀의 휴식시간이 주어진다.

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KBO리그의 경우 폭염 취소로 인해 팀당 5경기가 갑자기 뒤로 밀리면서 10월 초까지 정규리그가 밀린 상황이다. 잔여경기 일정이 치러지는 것에 따라 포스트시즌 일정이 확정될 예정이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com