'김하성 때문에 방출됐다고?' PRO란 그런 것…280억짜리 선수, 지명할당(DFA) 할 팀 어디 있나

UPI연합뉴스

얼굴에 사구를 맞는 호르헤 마테오.AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] "김하성 때문에 누군가가 자리를 잃었다고? 프로스포츠의 세계란 원래 그런 것이다."

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메이저리그 애틀랜타 브레이브스의 주전 유격수 자리를 둘러싼 최근 로스터 변동을 바라보는 현지의 시선은 단호하다. 1년 2000만 달러(약 280억 원)라는 대형 계약을 맺은 김하성의 복귀로 팀 내 26세 유격수 호르헤 마테오가 지명할당(DFA)되는 비운을 맞이했지만, 정작 김하성 본인 역시 루키 짐 자비스에게 주전 자리를 빼앗긴 채 내야 백업으로 밀려났다.

이 같은 냉정한 현실은 비단 김하성과 마테오만의 이야기가 아니다. LA 다저스의 김혜성이나 코디 프리랜드가 마이너리그 트리플A에 머물며 기회를 기다려야 하는 이유도 완벽히 일맥상통한다. 메이저리그라는 거대한 무대는 막대한 연봉이나 과거의 이름값, '당장 마운드와 타석에서 내놓는 성적과 팀 내 경쟁력'으로만 선수의 존재 가치를 증명하는 철저한 냉혈한의 세계다.

애틀랜타는 올 시즌을 앞두고 손가락 수술 후 재활 중이던 김하성에게 2000만 달러라는 거액을 투자했다. 그러나 5월 뒤늦게 합류한 김하성은 27경기 82타석 동안 심각한 타격 침체에 시달렸고, 그사이 기회를 잡은 '신예' 짐 자비스가 눈부신 활약으로 벤치의 신뢰를 훔쳤다.

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결국 애틀랜타 수뇌부는 김하성의 로스터 자리를 만들기 위해 기존 주전으로 뛰던 호르헤 마테오를 과감히 지명할당(DFA) 처리했다. 마테오 입장에서는 280억 원의 몸값을 자랑하는 김하성과 팀의 미래로 낙점받은 자비스 사이에서 자리를 잃은 가혹한 피해자처럼 보일 수 있다.

호르헤 마테오. AP연합뉴스

짐 자비스. 연합뉴스

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하지만 정작 로스터에 돌아온 김하성에게 주어진 자리는 주전 유격수가 아닌 '내야 뎁스(백업)' 카드였다. 미국 저명 매체 '포브스'와 'MLBTR' 등 현지 언론은 "2000만 달러가 투입된 김하성이 올 시즌 팀에 주전으로서 기여하긴 어렵다"며 "남은 시즌 주전 유격수는 짐 자비스가 맡고 김하성은 내야 백업 역할을 수행할 것"이라고 선을 그었다. 거액의 연봉도, 빅리그에서의 입지도 당장의 부진 앞에서는 아무런 방패막이가 되어주지 못한 셈이다.

이 같은 현상은 LA 다저스 산하 마이너리그 트리플A에서 외로운 싸움을 이어가고 있는 김혜성과 알렉스 프리랜드의 상황에서도 그대로 드러난다. 김혜성은 세부 지표의 향상에도 불구하고 팀의 두터운 내외야 뎁스와 주전들의 높은 벽에 막혀 마이너리그에 머물고 있다. 프리랜드 역시 뛰어난 잠재력을 인정받았으나, 1분 1초가 급한 빅리그 레이스에서 당장 확실한 결과를 내어주지 못하면서 트리플A로 밀려났다.

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누군가는 마테오의 방출을 보며 "김하성 때문에 억울하게 쫓겨났다"고 말한다. 하지만 프로스포츠, 특히 세계 최고 선수들이 모인 메이저리그의 생존 법칙은 명확하다. 수백억 원의 연봉을 받는 스타플레이어든, KBO를 호령했던 국대 출신 야수든, 이제 막 마이너리그를 뚫고 올라온 루키든 상관없이 그라운드 위에서는 모두가 똑같이 성적으로 평가받는다.

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마테오가 밀려나고, 김하성이 백업으로 전락한 것. 이것이 바로 프로스포츠가 가진 가장 정직하고도 차가운 본질이다. 성적으로 자신을 입증해야만 살아남을 수 있는 이 냉혹한 밀림에서 한국인 빅리거들이 과연 실력으로 다시 주전 자리를 쟁취해 낼 수 있을까.

김혜성. AFP연합뉴스

알렉스 프리랜드. AFP연합뉴스

고재완 기자 star77@sportschosun.com