'김하성 충격 결장' 기회 완벽 실종! 출전조차 못했다…7자책 엘더→애틀랜타, 메츠에 3점차 패배

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 결장했다. 좀처럼 기회를 받지 못하면서 주전 탈환의 기회마저 받지 못하고 있는 상황이다. 선발 투수가 무너진 애틀랜타는 뉴욕 메츠에게 패배했다.

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애틀랜타는 11일(한국시각) 미국 조지아주 컴벌랜드의 트루이스트 파크에서 열린 뉴욕 메츠와의 2026시즌 메이저리그 홈경기에서 5-8로 패배했다. 김하성은 경기가 끝날때까지 출전 기회를 받지 못했다.

브라이스 엘더. AFP연합뉴스

애틀랜타의 선발 투수로는 브라이스 엘더가 등판했다. 타선에는 드레이크 볼드윈(지명타자), 로날드 아쿠냐 주니어(우익수), 맷 올슨(1루수), 마이클 해리스(중견수), 아지 알비스(2루수), 마우리시오 두반(좌익수), 오스틴 라일리(3루수), 짐 자비스(유격수), 션 머피(포수)가 섰다.

메츠의 선발 투수는 크리스티안 스콧이었다. 타선에는 AJ 유잉(중견수), 프란시스코 린도어(유격수), 보 비??(3루수), 카슨 벤지(우익수), 재러드 영(1루수), 마커스 세미엔(2루수), 브렛 베이티(좌익수), 호르헤 폴랑코(지명타자), 프란시스코 알바레즈(포수)가 섰다.

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메츠는 1회초부터 타선을 폭발시키면서 큰 점수차로 앞서갔다. 비셋의 적시타로 포문을 연 뒤에 만루 찬스에서 베이티가 우중간 담장을 넘기는 그랜드 슬램을 쏘아올렸다. 메츠가 초반부터 5-0이라는 큰 점수차로 리드를 가져갔다.

브렛 베티. AFP연합뉴스

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애틀랜타는 1회말 곧바로 반격에 나섰다. 만루 찬스에서 두반이 적시타를 때려내면서 2루에 있던 올슨과 3루에 있던 볼드윈이 홈으로 들어왔다. 점수는 5-2, 3점차가 됐다.

메츠는 2회와 3회에 각각 1점을 뽑아내면서 또다시 달아났다. 영의 적시타와 린도어의 솔로 홈런이 있었다. 스코어는 7-2로 다시 5점차까지 벌어졌다.

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애틀랜타는 4회말 다시 추격에 나섰다. 볼드윈과 아쿠냐의 적시타가 연속으로 나오면서 7-4가 됐고, 애틀랜타가 점수차를 다시 3점까지 좁혔다. 여기에 더해 5회말 라일리의 타석에서 폭투가 나오면서 3루주자가 득점했고, 애틀랜타가 메츠를 2점차까지 추격했다.

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양팀은 이후 점수를 내지 못했다. 9회초가 돼서야 메츠가 한 점 다시 달아났다. 영이 중견수 희생플라이로 타점을 올렸다. 3루주자 린도어가 홈베이스를 밟았다. 이후 후속타가 나오지 않으면서 스코어 8-5에서 9회말 애틀랜타의 마지막 공격으로 이어졌다. 애틀랜타 타선은 동점에 실패했고, 득점 없이 패배하고 말았다.

이날 엘더는 5이닝 10피안타 7자책 3볼넷 4삼진으로 패배의 원흉이 됐다. 평균 자책점은 4.03까지 올랐다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com