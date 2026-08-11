"헬멧 던져 껌통 터뜨렸었다…화내봤자 타율만 떨어져" 강정호의 뼈 때리는 일침

사진캡처=유튜브 채널 '강정호 킹캉'

사진캡처=유튜브 채널 '강정호 킹캉'

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[스포츠조선 고재완 기자] "타석에서 삼진을 당하거나 삼류 타구가 나왔다고 방망이를 집어던지고 헬멧을 박살 내는 행동, 과연 본인 성적에 도움이 될까."

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메이저리그(MLB) 무대를 누볐던 강정호가 타석에서 분노를 주체하지 못하고 스스로 무너지는 선수들을 향해 뼈 아픈 일침을 전했다. 강정호는 자신의 유튜브 채널 '강정호 킹캉'에 '절대 화내면 안되는 이유'라는 제목의 영상을 공개했다.

강정호는 타석에서 안타가 나오지 않을 때 타자들이 빠지는 가장 위험한 두 가지 케이스로 '복수심 스윙'과 '대충 치는 스윙'을 꼽았다.

복수심 스윙은 짜증이 난 상태에서 "무조건 세게 쳐서 담장을 넘기겠다"는 마음으로 무작정 방망이를 돌리는 케이스. 시선, 스트라이드, 스윙 메카닉 등 모든 밸런스가 한순간에 무너지며 심할 경우 몸에 무리가 가 부상으로 직결된다.

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대충 치는 스윙은 화를 주체하지 못해 아예 성의 없이 타석을 버리는 케이스. 자신뿐만 아니라 벤치의 사기를 떨어뜨리는 최악의 행동이다. 차라리 쉬어가는 것이 낫다.

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강정호는 "나 역시 어릴 때 화가 너무 많았다. 안 맞으면 짜증이 나서 복수심으로 쳐다보곤 했다"며 "메이저리그에 있을 때도 삼진을 당한 뒤 벤치에서 헬멧을 던져 껌통을 터뜨린 사건이 있었다. 하지만 돌이켜보면 전부 내 손해였다"고 털어놨다.

유소년이나 아마추어 학생 선수들이 타석에서 분노하는 이유에 대해서도 차분히 분석했다.

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강정호는 "어린 선수들은 아직 스윙 메카닉이 완성되지 않은 배우는 단계다. 프로선수들도 10~20년씩 연습해서 폼을 만드는데, 3~4년 야구한 학생들이 완벽한 자세를 바라는 건 욕심"이라며 "연습과 '바디 메모리(Body Memory)'를 통해 차근차근 폼을 입혀 나간다는 긍정적인 마음가짐이 필요하다"고 지적했다.

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이어 주변 환경의 변화도 촉구했다. 강정호는 "코치나 부모님이 옆에서 '그렇게 치니까 야구를 못 하는 거다. 그래서 프로 선수가 되겠냐'며 주눅 들게 만들면 아이들은 화가 나고 야구를 더 못하게 된다"며 지도자와 부모들의 신중한 언행을 당부했다.

사진캡처=유튜브 채널 '강정호 킹캉'

사진캡처=유튜브 채널 '강정호 킹캉'

실전팁으로 강정호는 '3초-4초 심호흡법'을 제안했다. 타석에 들어서기 전 3초 동안 숨을 들이마시고 4초 동안 내뱉으며 심박수와 스트레스를 최대한 낮춘다는 것이다. 또 '온덱 서클 긍정 이미지 트레이닝'은 슬럼프에 빠져 있더라도 의식적으로 "바깥쪽 공을 받아쳐 우중간 2루타를 날린다"는 좋은 이미지를 머릿속에 그린다.

'배트 브랜드 로고 리셋법'도 있다. 헛스윙을 하거나 스트라이크 판정에 열이 받을 때, 방망이에 새겨진 브랜드 마크를 가만히 바라보며 리셋한다. "스윙이 늦었으니 다음엔 패스트볼 타점을 앞에 두자" 혹은 "변화구를 높게 그리자"라며 다음 공을 구상한다.

경기 후에는 트레이너실에 누워 다리를 올려두고 5분간 명상하며 당일 경기를 복기하고 차분히 리셋하라는 제안도 했다.

강정호는 "타자가 10번 타석에 들어가 3번 안타를 치면 3할 타자가 된다"며 "핵심은 '나머지 7번의 실패를 어떻게 리셋하느냐'에 달려있다"고 전했다.

강정호는 2009년 KBO골든글러브 시상식 당시 기분도 설명했다. "당시 유격수로 홈런 23개를 쳤고, 수상자였던 손시헌 형은 15개를 쳤다. 타율도 비슷했는데 팀이 플레이오프에 올라간 두산의 시헌이 형이 수상했다"며 "그때 마음속에 분노보다는 '다음 시즌에는 누구도 토를 달지 못하게 내가 무조건 받아야겠다'는 마인드 리셋을 했다"고 회상했다.

강정호는 끝으로 "야구는 실패를 줄이는 스포츠다. 오늘 안타를 못 치고 끝내기 실책을 했더라도 밥 먹으면서 다 잊어야 한다. 내일 경기가 또 시작되기 때문"이라며 화를 다스리고 자신만의 리셋 루틴을 만들어갈 것을 조언했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com