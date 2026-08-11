"배지환 40분 전 출전 사실 인지"→프렛 10일짜리 IL 여파 '당분간 기회 받는다'…만족할만한 데뷔전에 기대감↑

밀워키 브루어스의 배지환. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]갑작스러운 빅리그 데뷔에도 제몫을 다한 배지환에 대한 기대감이 커지고 있다. 쿠퍼 프렛의 부상으로 배지환이 밀워키 브루어스에서 당분간 기회를 받을 것으로 보인다.

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MLB닷컴은 11일(한국시각) '프렛이 오른쪽 햄스트링 염좌 진단을 받으면서 10일짜리 부상자 명단(IL)에 올랐다고 발표했다'며 '그에 따른 선수 이동으로 구단은 유틸리티 배지환과 마이너리그 계약을 체결한 뒤 그를 메이저리그 현역 로스터에 등록했다'고 보도했다. 배지환은 피츠버그 파이리츠에서 4년을 보낸 뒤 밀워키에 합류했다. 그는 메이저리그 164경기에서 타율 0.225(462타수 104안타), OPS 0.589를 기록했다.

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배지환은 지난 10일 밀워키에서 데뷔전을 치르게 된다는 사실을 사전에 통보받지 못한 것으로 알려졌다. 프랫이 부상자 명단에 오르게 됐다는 발표가 경기 시작 1시간도 채 남지 않은 시점에 나왔기 때문이다. 배지환에게는 적응할 시간이 필요했지만, 곧바로 미네소타 트윈스와의 경기에서 교체 투입됐다. 그는 7회 대수비로 경기에 들어왔고, 이후 경기 종료까지 2루수로 뛰었다. 데뷔전은 만족할만한 수준이었다.

매체는 '배지환은 첫 타석부터 팀에 완벽하게 어울릴 수 있는 선수임을 보여줬다'며 '배지환은 번트를 댄 뒤 빠른 발을 이용해 내야안타를 만들어냈다'고 전했다.

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감독도 그의 데뷔전 활약을 평가했다.

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팻 머피 밀워키 감독은 "그는 경기 시작 불과 40분 전에 자신이 로스터에 들어갔다는 사실을 알게 됐다"며 "그런데 타석에 들어서서 번트 안타를 만들어냈다"고 칭찬했다.

배지환은 프랫이 돌아오기까지 팀 내에서 교체 투입으로 간헐적인 기회를 받을 것으로 보인다. 프랫이 빠진 유격수 자리는 데이비드 해밀턴이 지키고 있다. 배지환은 유틸리티 자원인 만큼 어떤 포지션이든 소화할 수 있다는 장점이 있다. 경기 막판 대수비로 자주 기용될 가능성이 크다. 적지 않은 기회속에서 자신의 역량을 제대로 보여줘야 하는 과제를 받았다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com