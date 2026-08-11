시즌 9호포 폭발! 이정후 타율 3할 복귀, 일주일 만에 멀티히트...SF 3-6 휴스턴

이정후가 5회말 우월 솔로홈런을 터뜨린 뒤 위풍당당하게 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 자신의 메이저리그 한 시즌 최다 홈런을 터뜨리며 타율 3할에 복귀했다.

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이정후는 11일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와의 홈경기에 리드오프 우익수로 선발출전해 홈런을 포함해 5타수 2안타 1타점 1득점의 맹타를 휘둘렀다. 그러나 샌프란시스코는 9회 동점을 허용한 뒤 연장 10회 승부 끝에 3대6으로 패했다.

지난 9일과 10일 디트로이트 타이거스전에서 각각 3타수 무안타, 4타수 무안타로 침묵해 타율 3할이 무너진 이정후는 3경기 만에 안타를 생산하며 3할 타율(414타수 124안타)에 복귀했다.

메이저리그 전체 타격 순위는 10위이고, 시즌 성적은 9홈런, 46타점, 57득점, 18볼넷, 45삼진, 8도루, OPS 0.782.

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이정후는 1회말 첫 타석에서 유격수플라이로 물러났다. 휴스턴 우완 선발 헤이든 웨스네스키의 초구 92.1마일 한복판 직구를 강하게 때렸으나, 빗맞으면서 내야에 높이 떴다.

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이어 0-1의 열세가 이어지던 3회 1사 1루서는 유격수 병살타를 쳤다. 원스트라이크에서 웨스네스키의 2구째 한가운데로 날아드는 94.9마일 직구를 받아친 것이 유격수 정면으로 흘러 더블플레이로 이어지고 말았다.

이정후가 5회말 우월 홈런을 확인한 뒤 배트를 내려놓고 내달리고 있다. AP연합뉴스

그러나 이정후는 1-1로 맞선 5회 2사후 세 번째 타석에 안타 갈증을 홈런으로 풀었다.

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원볼에서 웨스네스키의 2구째 몸쪽을 파고드는 92.5마일 직구를 그대로 끌어당겨 우측 파울폴 안쪽을 훌쩍 넘어가는 솔로홈런으로 연결했다. 발사각 35도, 타구속도 105.6마일, 비거리 382피트로 이정후는 타격 후 높인 솟구친 타구가 파울폴 안쪽을 넘어가는지 신중하게 지켜본 뒤 홈런이 확인되자 베이스를 돌기 시작했다.

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이 홈런은 오라클파크 우측 관중석 바깥쪽 이면도로 보호 난간을 맞고 안으로 흘러 이정후는 생애 첫 '스플래시 히트(splash hit)'를 아쉽게 놓쳤다. 1m만 더 날았다면 맥코비 만 바닷물을 때렸을 타구다.

샌프란시스코는 1회초에 먼저 1실점한 뒤 4회 동점을 만들고 5회 이정후의 홈런으로 전세를 뒤집었다.

이정후가 홈런을 친 것은 지난 4일 텍사스 레인저스와의 원정경기에서 7,8호 홈런을 때린 이후 일주일 만이다. 메이저리그 진출 후 자신의 한 시즌 최다 홈런 기록인 지난해 8개를 넘어선 이정후는 1개를 보태면 두 자릿수 홈런에 도달한다.

이정후는 2-2로 동점인 8회 네 번째 타석에서 안타를 추가했다. 선두타자로 나선 이정후는 투스트라이크에서 상대 좌완 스티븐 오커트의 바깥쪽으로 흐르는 81.7마일 슬라이더를 정확하게 밀어쳐 좌중간에 떨어지는 안타로 연결했다.

이정후가 멀티히트를 기록한 것은 지난 4일 텍사스전 이후 처음이다. 이정후는 윌리 아다메스의 중견수 플라이 때 재빨리 태그업해 2루까지 진루했지만, 후속타 불발로 홈에 이르지는 못했다.

이정후는 3-6으로 뒤진 연장 10회말 2사 2루서는 유격수 땅볼을 쳐 그대로 경기로 종료됐다.

샌프란시스코는 3-2로 앞선 9회말 딜런 스미스가 1안타와 1볼넷을 내주면서 동점을 허용한 뒤 연장 10회초 제이슨 폴리가 2안타와 2볼넷을 내주며 3실점해 결국 3점차로 패하고 말았다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com