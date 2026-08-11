내 타율좀 떨어지면 어떠냐, 팀이 역전승 했는데...송성문-배지환 맞대결, 누가 웃었나

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 팀은 역전승, 송성문은 무안타.

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미국 메이저리그 샌디에이고 파드리스 송성문이 선발로 출전했으나 안타를 때려내지 못했다. 위안거리는 팀이 역전승을 거뒀다는 것이다.

송성문은 11일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 밀워키 브루어스와의 홈경기에 9번-유격수로 선발 출전했다.

송성문은 이날 2타수 무안타를 기록했다. 희생번트로 작전 수행 능력은 보여줬다.

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송성문은 1-2 1점 뒤지던 3회말 선수타자 페르민의 2루타 출루 후 첫 타석에 들어섰다. 샌디에이고 벤치는 동점을 위해 송성문에게 희생번트 작전을 냈고, 송성문이 페르민을 3루에 보내는데 성공했다. 하지만 믿었던 타티스 주이어가 유격수 땅볼로 페르민을 불러들이는데 실패해 송성문의 활약에 빛이 바라고 말았다.

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송성문은 1-2 스코어가 이어지던 6회말 선두타자로 등장했다. 하지만 좌익수 뜬공. 송성문은 동료 메릴의 역전 투런포로 기세를 잡은 7회말 승리에 쐐기를 박을 수 있는 2사 1, 2루 찬스에서 마지막 타석에 들어섰지만 1루 땅볼로 물러나 아쉬움을 삼켜야 했다.

하지만 팀이 1점차 리드를 끝까지 지키며 승리했기에 다행. 송성문의 시즌 타율은 2할9리로 조금 떨어졌다.

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한편, 밀워키로 깜짝 이적해 전날 미네소타 트윈스와의 데뷔전 기습 번트안타까지 기록한 배지환은 이날 벤치를 지켰다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com