제2의 개막, 운명 가를 3대 관전 포인트...타이브레이커-한화 가을야구-키움 탈꼴찌

5일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 안타로 1루에 나선 안현민과 1루수 디아즈가 이야기를 하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.04.05/

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[스포츠조선 김용 기자] 제2의 개막? 남은 시즌 관전 포인트는?

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한낮 기온이 33도까지 치솟는 여름. 그런데 KBO리그가 다시 개막하는 느낌이다.

KBO리그가 '폭염 휴식기'를 마치고 11일부터 재개된다. 전례 없던 더위에 선수, 관중 사고 위험성이 높아졌고 결국 KBO는 5일부터 9일까지 전 경기를 취소했다. KIA 타이거즈, NC 다이노스 등은 그 전 주말부터 취소가 돼 8월에는 아예 한 경기도 치르지 못했다.

생각지 못한 휴식에 10개팀들은 재정비 시간을 가질 수 있었다. 그리고 휴식이 충분했기에, 11일부터 이어지는 일정 선발 로테이션도 재조정할 수 있었다.

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남은 기간 가장 많은 경기를 남긴 팀은 NC로 49경기를 치러야 한다. 고척스카이돔 효과로 경기 취소가 가장 적은 키움 히어로즈는 40경기만 남겼다. 이 안에 10개팀들이 마지막 승부수를 던져야 한다. 남은 시즌 3대 관전 포인트를 짚어봤다.

5일 열릴 예정이던 한화와 삼성의 경기가 폭염으로 취소된 대구 삼성라이온즈파크의 모습. KBO리그는 전국을 덮친 폭염에 이틀간 전 경기 취소 결정을 내렸다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.05/

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2021년 타이브레이커의 잔혹했 인연, 올해도 또?

KT 위즈와 삼성 라이온즈 두 팀과 관계된 모든 사람들은 2021년을 잊을 수 없을 것이다.

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두 팀은 76승9무59패로 똑같은 승패를 기록했다. 공동 1위. 어쩔 수 없이 KBO 역대 최초 1위 결정전, 타이브레이커를 치러야 했다. 당시 외국인 투수 쿠에바스의 투혼으로 KT가 단판 승부에서 1대0 신승, 1위가 됐고 한국시리즈에 직행해 창단 첫 우승까지 차지했다.

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그리고 올시즌 또 두 팀 중 한 팀의 우승 확률이 높게 점쳐지고 있다. KT 59승2무36패 1위, 삼성이 1.5경기차 2위다. 지난해 챔피언 LG 트윈스까지 3강 체제였지만 LG가 후반기 들어 급격하게 추락하며 KT와의 승차가 6.5경기까지 벌어졌다. 삼성과도 5경기. KT와 삼성의 전력을 감안하면, LG가 아무리 강팀이라고 해도 이 차이를 좁히는 게 쉽지 않을 거라는 시선이다. 물론 LG가 긴 연승을 하면 다시 혼전 구도가 될 가능성도 남아있다. KT도 폭염 브레이크 직전 6연승을 달리며 1위 자리를 차지했다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화가 4대1로 승리하며 3연패에서 탈출했다. 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

싱거운 5강 싸움? 한화에 달렸다

두산 베어스와 KIA 타이거즈의 4위 싸움도 재밌다. 두산이 최근 상승세로 KIA를 5위로 떨어뜨렸는데, 두 팀 승차는 반 경기 차이 뿐.

두 팀이 선전하는 가운데, 아래 있는 팀들이 그들을 따라오지 못했다. 그래서 5위 KIA와 6위 한화 이글스의 승차가 4경기로 벌어져버렸다.

5위, 중요하다. 가을야구 진출 마지노선이다. 5위를 하느냐, 못하느냐는 한 시즌 농사를 평가받는데 있어 하늘과 땅 차이다.

결국 한화가 포스트시즌 진출 경쟁에 뛰어들 수 있느냐가 관건이다. 일단 7위 NC는 한화와도 2.5경기 차이라 당장은 5강권이라 보기 쉽지 않다. 사실상 유일한 후보가 한화인데, 한화가 성적을 내고 추격해야 흥행에도 불이 지펴질 수 있다.

21일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회말 키움 데이비슨이 투런홈런을 날렸다. 설종진 감독과 하이파이브를 나누고 있는 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.21/

키움, 4년 연속 꼴찌는 안되는데.

마지막은 최하위다. 키움 히어로즈는 3연 연속 꼴찌로 자존심을 구겼다. 올해는 기필코 꼴찌에서 탈출하겠다는 각오로 시즌에 들어갔다. 안우진이 부상을 털고 돌아왔고, 에이스 알칸타라와 재계약까지 하며 장밋빛 꿈을 꿨다.

하지만 현실은 녹록지 않았다. 선발진은 어느정도 버텼지만, 불펜과 타력이 너무 약했다. 그나마 타선은 데이비슨 영입으로 히우라-데이비슨 두 명의 외국인 타자 체제를 가동하며 힘을 붙였지만, 키움이 탈꼴찌를 노려볼만한 시점에 추락하던 SSG 랜더스가 후반기 들어 살아나 그 차이가 좁혀지지 않고 있다.

10위 키움과 9위 SSG의 승차는 2.5경기. 지난 3년은 지금 시점, 키움이 일찌감치 시즌을 포기하고 있었다. 하지만 올해는 아니다. 2.5경기면 사정권이다. 올해 유력한 가을야구 후보로 꼽혔던 SSG도 마지막 자존심을 지켜야 한다. 두 팀의 조용한 전쟁도 흥미로울 것이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com