"잠깐! 우리 서로 갚아야 할 빚이 있지?" '대구→광주' 이것은 쌍방 복수전인가? 둘 중 하나는 또 운다

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 정현석 기자]사상 초유의 폭염 휴식기를 마치고 11일 광주 KIA챔피언스필드에서 재개되는 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 달빛 시리즈.

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흥미로운 관전 포인트가 있다.

양 팀을 대표하는 '외국인 에이스' 아담 올러(KIA)와 크리스 페덱(삼성)의 복수혈전이다.

공교롭게도 리그 최고 에이스급 두 투수는 마지막 선발 등판이었던 지난 7월 말 대구 3연전에서 각각 상대 타선의 융단폭격을 피하지 못하고 큰 내상을 입었다.

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11일 광주 선발 맞대결은 단순한 전반기 출발을 넘어 상대 타선을 향한 칼을 품은 '쌍방 복수전'이다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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1이닝 8실점 대참사, 평균자책점 2.73→3.36' 벼랑 끝에 섰던 올러

뭇매는 올러가 먼저 맞앗다.

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지난 7월 28일 대구 삼성전에서 개인 커리어 최악의 피칭을 경험했다. 1회에만 홈런 포함, 7안타, 4사구 3개, 1탈삼진 8실점(8자책)으로 무너졌다.

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데뷔 후 최단 이닝, 최다 실점 참사. 선두권을 다투던 평균자책점이 2.73에서 3.36으로 폭등하며 경쟁구도에서 밀려났다.

당시 올러는 1회에만 48개의 공을 던지는 난조 속에 1회말 이재현에게 스리런 홈런을 얻어맞는 등 삼성 타선의 소나기 안타를 견디지 못하고 1이닝 만에 강판당했다. 10승 고지를 눈앞에 두고 '지독한 아홉수'와 함께 3연패.

이번 삼성전은 자존심 회복을 위한 명예회복 무대다. 아홉수 탈출을 통한 2년 연속 두자리 승수도 걸려 있다.

30일 KIA전 페덱. 사진제공=삼성 라이온즈

2회에만 5연속 안타 5실점, KBO 데뷔 '첫 패배' 수모 페덱

삼성의 메이저리그 32승 경력 에이스 페덱 역시 KIA 타선에 진 빚을 갚아야 한다.

올러의 수모 이틀 뒤인 7월 30일 대구 KIA전에 데뷔 세번째 선발 등판했지만 5이닝 홈런 2방 포함, 6안타 1사구 7탈삼진 6실점(6자책)으로 데뷔 후 첫 패배를 안았다. KBO 입성 후 2연승을 달리며 파죽지세를 이어가던 기세가 한풀 꺾였다.

2회초 KIA 타선에 5연속 안타를 허용하며 대거 5실점했고, 3회에는 김도영에게 홈런까지 허용했다.

KIA 타자들이 페덱의 볼 배합 패턴을 읽고 집요하게 공략한 결과. 비록 3회 이후 빠르게 투구 패턴을 바꾸며 추가 실점을 막았지만 치욕스러운 하루의 기억을 안긴 상대가 바로 KIA였다. 홈런을 허용한 김태군 김도영과의 맞대결도 흥미로운 포인트.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 6회 투구를 마치고 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

'참사' 후 14일, 12일 만의 선발 출격, '마의 1회'가 관건

서로 다른 칼날을 품고 마운드에 오를 11일 광주전. 갑작스러운 폭염 브레이크로 열흘 넘는 휴식을 통해 완충 상태에서 출격한다.

체력보다는 실전 투구 감각이 문제다. 두 투수 모두 1회를 잘 넘기는 게 최대 관건이 될 전망이다.

리그 최다 홈런군단인 홈팀 KIA의 막강 화력과 스피드와 힘을 동시에 갖춘 삼성 타선의 짜임새는 그 어떤 투수에게도 부담스러울 수 밖에 없다. 게다가 각각 상대 팀에게 유독 강한 측면도 있다.

지옥 같았던 대구에서의 기억을 광주에서 지우고 복수극에 성공할 에이스는 과연 누구일까.

최후에 웃는 자, 오직 하나 뿐이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com