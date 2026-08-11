'KBO 결별인줄 알았는데' 기적의 부활인가 "내일부터 경기 뛴다"[인천 현장]

7일 잠실야구장에서 열린 SSG와 두산의 경기, 6회초 1사 1,2루 에레디아가 선취 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.07/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스 기예르모 에레디아가 이제 실전에 돌입한다. 8월 이내 1군 복귀가 가능할 전망이다.

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에레디아는 지난 7월 7일 잠실 두산 베어스전 도중 왼쪽 어깨 부상으로 전력에서 이탈했다. 정밀 검진 결과 어깨 회전근개 손상 소견(그레이드 1~2)을 받았고, SSG는 단기 대체 선수로 블라이 마드리스를 영입했다.

올해 세인트루이스 카디널스 산하 트리플A팀에서 뛰었던 마드리스는 지난 7월 21일 SSG에서 KBO리그 데뷔전을 치렀고, 10일 기준으로 12경기에서 타율 1할6푼3리(49타수 8안타) 3홈런 8타점을 기록 중이다.

에레디아는 부상 당시까지만 해도 사실상 시즌 아웃이 될 수 있다는 암울한 전망이 나왔었다. 어깨 부위가 계속 좋지 않았었는데, 터질 게 터졌다는 반응이었다.

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그런데 회복이 예상보다 빠르게, 순조롭게 됐다. 11일 인천 롯데 자이언츠전을 앞두고 취재진과 만난 이숭용 감독은 "병원 재검진에서도 전혀 이상이 없는 상태다. 이제 회복은 다 됐고, 순조롭게 잘 되고 있다. 오늘 쉬고 내일(12일)부터 2군 경기에 출전할 예정이다. 날짜를 보면 21일부터 들어올 수 있는데, 이번주 2군에서 경기를 뛰는 모습을 체크해보고 고민할 예정"이라고 밝혔다.

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컨디셔닝 파트의 도움을 받아 예상보다 훨씬 빠르게 회복한 에레디아는 2군에서 실전을 뛴 후 문제 없이 점검이 끝나면, 예상보다 빠르게 복귀할 수도 있다. 21일부터 등록이 가능하다. 만약 에레디아에게 시간이 좀 더 필요하면 마드리스를 계약 기간 끝까지 꽉 채워 활용해야 한다.

이숭용 감독은 "트레이너가 거의 1대1로 붙어서 빨리 회복할 수 있게끔 많이 도와줬다. 저와도 벌써 3년째 같이 있기 때문에 결과가 어떻게 됐든 끝까지 잘해야 하는 게 맞다고 생각한다. 일단 경기를 뛰는 것을 보고 고민하고 판단해야 할 것 같다"고 여러 가능성을 열어뒀다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com