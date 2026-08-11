알칸타라·히우라 복귀 확정…하영민도 주말 복귀 예정→키움, 부상털고 완전체 초읽기 [고척 현장]

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 5회초 무사 1루. 몸 불편함 호소하며 자진강판하는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 꿀맛 같은 휴식을 취한 키움 히어로즈. 한 가지 굿 뉴스가 더 있다. 잇단 부상 악재로 잇몸 야구를 버텨내던 키움 히어로즈가 마침내 완전체 전력을 갖추고 반격의 기치를 올린다. 외국인 에이스 라울 알칸타라의 복귀 날짜가 확정됐고 핵심 거포 케스턴 히우라까지 라인업에 합류하며 하영민도 합류 초읽기에 들어갔다.

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키움 설종진 감독은 11일 서울 고척스카이돔에서 열리는 LG 트윈스와의 경기에 앞서 부상으로 이탈한 선수들의 합류계획을 밝혔다.

가장 뜨거운 관심사는 단연 '1선발' 알칸타라의 마운드 복귀 시점이었다. 오른쪽 팔꿈치 통증으로 전열에서 이탈해 재활에 매진해 온 알칸타라는 13일 선발 등판한다.

"알칸타라가 부상에서 거의 회복됐다. 오늘 최종적으로 체크해 봤는데, 이번 주 목요일 선발 등판이 가능하다고 해서 로테이션에 들어갈 예정이다"라고 말한 설 감독은 "사실 9일 등판도 가능하다고 했었는데 경기가 취소된 김에 로테이션을 다시 짜면서 2~3일 더 쉬어주는 게 본인에게도 좋지 않겠냐고 면담을 진행했다"며 "알칸타라도 그렇게 해주면 정말 좋겠다고 해서 목요일 등판으로 잡았다. 수술할 정도의 부상이 아니었기 때문에 구속이나 스피드는 전혀 걱정하지 않아도 된다"고 설명했다.

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 수비 훈련하는 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 10회초 2사 2루. 구자욱의 큼지막한 타구를 잡아내며 어깨 부상을 당한 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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알칸타라뿐만 아니라 중심 타선의 핵심인 케스턴 히우라 역시 라인업에 돌아온다. 오른쪽 어깨 부상으로 수비에는 아직 제약이 있지만, 지명타자 역할을 수행하며 타선의 무게감을 더할 예정이다.

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지난 5일 좌측 고관절 부위에 불편함을 느껴 1군 엔트리에서 말소된 하영민에 대해서도 "부상 치료가 순조롭게 진행 중이다. 빠르면 이번 주말 내로 복귀 가능성이 열려 있다"고 말했다.

한편 11일 LG전에는 서건창(2루수)-추재현(좌익수)-데이비슨(1루수)-히우라(지명타자)-김웅빈(3루수)-김건희(포수)-임병욱(중견수)-박찬혁(우익수)-권혁빈(유격수) 순으로 선발 출전한다. 선발투수는 안우진이다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 3회말 2사 1,2루 위기를 넘긴 하영민이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com