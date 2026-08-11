10년차 초등교사→2년차 초등교사, 고척돔에서 시구·시타 예정…"韓모든 선생님 응원해"

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[스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 미래엔 그룹과 함께 '미래엔 파트너데이'를 진행한다.

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키움은 11일 "13일 오후 7시 서울 고척스카이돔에서 열리는 LG트윈스와 홈경기에서 교육 전문 기업 미래엔 그룹과 '미래엔 파트너데이'를 연다"고 밝혔다.

미래엔 파트너데이를 맞아 교육 기업의 특성을 살려 교사와 학생들을 응원하는 콘셉트의 다양한 이벤트를 진행한다. 경기 전 2층 보행광장에서 '미래엔 럭키볼'과 '우리 반 히어로 포토존' 등 현장 이벤트를 열어 미래엔 캐릭터 굿즈를 선물한다. 경기 중에도 이벤트를 진행, 호텔 숙박권과 백화점 상품권 등 푸짐한 경품을 증정한다.

이날 시구는 초등교사노동조합 위원장이자 인천시교육청 소속 10년 차 초등교사인 강석조 교사가 맡는다. 시타는 서울시교육청 소속 2년 차 초등교사인 이선이 교사가 한다.

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시구를 맡은 강석조 교사는 "많은 분들 앞에서 시구를 하게 돼 영광이다. 기회를 주신 키움히어로즈와 미래엔 그룹에 감사드린다. 대한민국 모든 선생님을 응원한다"고 말했다. 시타를 하는 이선이 교사는 "대학생 때 처음 야구를 접하며 키움 팬이 됐는데, 응원하는 팀에서 시타를 할 수 있어 영광이다. 키움이 승리할 수 있도록 열심히 응원하겠다"고 소감을 밝혔다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com