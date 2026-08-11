'곽빈·안우진→카라스코' 에이스 총출동인데, 한화는 왜 왕옌청? 김경문 감독이 직접 밝힌 이유 [잠실포커스]

23일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 1회말 투구를 마친 한화 선발투수 왕옌청이 더그아웃으로 향하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.23/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "다승 1위니까, 최대한 맞춰주려고 노력중이다."

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시즌 개막전과도, 후반기 개막전과도 분위기가 다르다. 말 그대로 승부처, 10개 구단 에이스가 총출동했다.

11일 잠실구장. 두산 베어스 곽빈과 한화 이글스 왕옌청이 맞붙는다. '미리 보는 아시안게임 결승전'이란 이야기도 나온다.

다만 류현진도, 오웬 화이트도 아닌 왕옌청이 나선 점이 눈에 띈다. 후반기 한화에서 왕옌청의 무게감을 보여주는 모습이기도 하다.

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경기전 만난 김경문 한화 감독은 "(개막전과 달리)주말 시작이 아니라 화요일부터 시작하니까, 컨디션 관리가 핵심이다. 투수들도 라이브 피칭도 하고 하면서 자기 리듬을 잃지 않으려고 노력했을 것"이라고 했다.

21일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 한화 김경문 감독이 경기 전 상대팀 더그아웃에 인사하고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.21/

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야구계에서는 이렇게 일정 기간 휴식기를 보내고 나면 투수들에게 좀더 유리하다고 본다. 투수들은 컨디션 관리도 스스로에 맞춰서 할 수 있고, 회복된 체력은 구위를 끌어올려준다. 반면 타자들은 어쩔 수 없이 투수가 던지는 공에 맞춰야한다. 아무래도 실전감각에 영향이 있다.

다만 김경문 감독은 "던지는 쪽이나 치는 쪽이나 미묘한 감각을 되찾아야하는 입장인 건 마찬가지다. 오늘 경기를 한번 지켜봐야한다"며 조심스러워했다. 이어 "상대 투수가 우리나라를 대표하는 에이스 아닌가. 첫 경기, 저쪽도 그렇겠지만 우리도 잘 넘겨야한다. 좋은 마무리를 보여드리고 싶다"고 덧붙였다.

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왕옌청은 올시즌 두산 상대로 3경기 평균자책점 1.47로 매우 강하다. 김원형 두산 감독도 "왕옌청이 우리한테 워낙 잘 던져서…"라며 걱정하는 기색.

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왕옌청이 1선발로 출격한 이상 앞으로도 로테이션상 계속 1선발들과 맞대결을 펼칠 가능성이 높다. 한화 입장에서도 엇박으로 비껴간다기보단, 오히려 이름값에 연연하지 않고 가장 컨디션이 좋은 투수를 내세운 진검승부 분위기다.

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 한화 선발투수 왕옌청이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

김경문 감독은 "일단 승리를 많이 따고 있지 않나. 웬만하면 자기가 던지는 로테이션, 루틴을 맞춰주려고 노력했다"면서 "그런 부분은 (박승민)투수코치가 선수들과 직접 소통하고 있다. 우린 그렇게 (1선발을 왕옌청으로)결정하고 시작하려고 한다"고 강조했다.

왕옌청은 전반기 10승4패 평균자책점 3.34를 기록, 임찬규(10승4패 4.53)와 함께 다승 공동 1위를 달리고 있다. 고영표 애덤올러 최민석 앤더스톨허스트 곽빈(이상 9승), 구창모 류현진 비슬리 알칸타라(이상 8승)가 각각 뒤를 따르고 있다.

이날 선발인 곽빈과 왕옌청은 오는 9월 아이치-나고야 아시안게임에 참여하는 한국과 대만 대표팀으로 각각 차출된 상황이다. 말 그대로 '미리 보는 아시안게임 결승전'의 선발 매치업일지도 모른다.

잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com