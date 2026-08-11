'출격 준비' 삼성 우승 승부수 언제 보나…"어쨌든 시즌 끝날 때까지 가야 하니까"

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시. 사진제공=삼성 라이온즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "이 선수랑 어쨌든 시즌 끝날 때까지 가야 하기 때문에."

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삼성 라이온즈가 드디어 우승 승부수를 공개한다. 새 아시아쿼터 일본인 투수 미야모리 사토시가 11일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 1군 엔트리에 등록됐다. 삼성은 전날 투수 이재익을 2군으로 보내 사토시의 자리를 비워뒀다.

삼성은 지난 7일 사토시를 총액 7만3000달러(약 1억3000만원)에 영입했다. 기존 아시아쿼터 투수 미야지 유라가 26경기에서 1패, 3홀드, 30⅔이닝, 평균자책점 5.87로 부진하자 방출하고, 사토시를 영입했다.

사토시는 최근까지 일본프로야구(NPB) 2군 오이식스 니가타 알비렉스 소속으로 뛰었다. 2022년 NPB 라쿠텐에 육성선수로 입단, 그해 2군에서 17세이브를 기록했고 1군 데뷔 후 22경기 연속 무실점을 기록하기도 했다. 2022년부터 2025년까지는 라쿠텐에서 뛰며 1군 통산 69경기, 2승3패 10홀드 1세이브, 평균자책점 5.10, WHIP 1.55의 성적을 남겼다.

삼성 라이온즈 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시(왼쪽). 사진제공=삼성 라이온즈

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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올해는 2군 오이식스에서 17경기, 5승5패, 평균자책점 4.36, WHIP 1.44를 기록하고 한국에서 새로운 도전을 시작하게 됐다.

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박진만 삼성 감독은 사토시의 데뷔 시점과 관련해 "상황 되면 등판한다. 첫 경기니까 적응이 조금 필요한 때다. 타이트할 때보다는 그래도 이기든 지든 조금 점수차가 있고, 여유 있을 때 첫 등판시키려고 한다"고 했다.

사토시는 대구에서 한 차례 불펜 등판을 하고, 광주 원정길에 올랐다. 총 32구를 던졌고, 직구 최고 구속은 146㎞가 찍혔다. 투심패스트볼과 커터, 슬라이더, 커브, 체인지업 등 다양한 구종을 점검했다.

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박 감독은 "키 크고(1m93), 일본 선수답게 구종도 많다. 적응력이 관건일 것 같다. 한국 야구에서는 ABS도 그렇고, 적응력이 제일 중요하다. 구위는 불펜에서 봤을 때는 좋은데, 실전 나갔을 때 봐야 한다. 이 선수랑 어쨌든 시즌 끝날 때까지 가야 하기 때문에 첫 등판이 부담되면 시즌 끝까지 말릴 수 있어서 (부담스럽지 않은 상황에) 맞춰서 투입하려 한다"고 설명했다.

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한편 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(좌익수)-최형우(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-이재현(유격수)-김영웅(3루수)-류지혁(2루수)-김도환(포수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 크리스 페덱이다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 삼성이 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 박진만 감독과 하이파이브를 나누고 삼성 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com