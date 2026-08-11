"웰스, 4일 등판이 마지막 테스트였다"…선발 제외→박시원 투입 '염갈량' 결단했다 [고척 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] LG 트윈스 염경엽 감독이 최근 구위 저하와 난조를 보인 아시아쿼터 투수 라크란 웰스를 선발 로테이션에서 제외하기로 결정했다. 대체 선발 카드로는 그동안 투구 수 및 구종 테스트를 거치며 차근차근 대비해 온 박시원이 낙점됐다.

Advertisement

염 감독은 11일 취재진과 만나 "웰스는 일단 선발에서 빠진다. 지난 4일 (SSG전) 등판이 마지막 테스트였다고 보면 된다"라며 "그날 박시원에게 73구를 던지게 하면서 선발 투수로서 가져야 할 밸런스나 구종 조절 등을 계속 테스트해 왔다. 4일 경기가 끝난 뒤 시원이와 웰스 두 선수에게 보직 변경 사실을 통보했다"라고 밝혔다.

이어 그동안 선발진의 잇따른 악재 속에서 고군분투해 준 웰스에 대한 고마움과 함께 냉정한 평가를 덧붙였다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

염 감독은 "웰스는 어찌 됐든 선발진에 구멍이 났을 때 본인이 해야 할 역할을 충분히 해줬다"라면서도 "하지만 지금 시점에서 선발 기회를 더 주는 것은 팀에게도, 웰스 본인에게도 큰 도움이 되지 않는다고 전체 회의를 통해 판단했다"라고 배경을 설명했다. 그는 "웰스는 롱릴리프로 활용할 가능성이 높다"고 덧붙이기도 했다.

Advertisement

올 시즌 웰스는 19경기 5승 5패 평균자책점 4.11(96⅓이닝 44자책)을 기록하며 선발진의 한 축을 소화했다. 하지만 후반기 들어 체력 저하와 함께 구위가 급격히 떨어지며 난조를 겪었다.

Advertisement

한편 LG는 11일 고척 키움 히어로즈전에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-문정빈(지명타자)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 카를로스 카라스코다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 통증을 호소하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

고재완 기자 star77@sportschosun.com