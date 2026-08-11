반갑다 야구야! 폭염 휴가 끝난 첫날부터 바쁜 행보, 허구연 KBO 총재는 왜 직접 잠실을 찾았나 [잠실현장]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기장을 찾은 허구연 KBO총재가 김원형 두산 감독과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기 전 그라운드에서 측정한 온도계 뒤로 두산 선수들이 훈련을 펼치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 갑작스러웠던 '폭염 휴식기'가 끝났다.

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11일 잠실구장을 비롯한 전국 5개 야구장에서 프로야구 후반기 정규시즌이 재개됐다.

지난주 폭염으로 인해 선수들이 온열 질환에 시달리고, 관중이 쓰러지는 등 사고가 거듭됐다. KBO는 지난 6일 긴급 실행위원회(10개 구단 단장 회의)를 열고, 5~9일 전경기를 취소하고 휴식을 취하기로 했다. 그랬던 10개 구단이 다시 진검승부를 시작하게 된 것.

리그 재개 첫날을 기해 KBO도 바쁘게 움직였다.

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실행위는 앞서 규정과 다르게 폭염 중대경보가 아닌 경보, 주의보가 발효됐을 때도 현장 상황이나 체감 온도 등을 고려해 경기 당일 오후 1시부터 경기감독관(경기운영위원)의 판단 하에 취소 또는 지연 시작이 가능하도록 합의했다.

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때문에 이날 오후 1시 경기 감독관들이 일제히 각 구장 체감온도를 비롯해 그라운드 상태와 경기가 가능한지 여부를 살폈다. 잠실은 허삼영 감독관이 현장을 점검했다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 박상언과 최재훈이 두산 선수단에 인사를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 페라자가 두산 선수단에 인사를 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

이어 오후 4시에 조금 못미친 시각, 허구연 KBO 총재가 직접 잠실구장을 찾아왔다. 총재의 방문에 박근찬 사무총장과 김병주 심판위원장 이하 KBO 관계자들도 현장으로 총출동했다.

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이날 잠실에선 두산 베어스와 한화 이글스의 주중시리즈 1차전이 열린다. 허구연 총재는 양팀 사령탑을 예방하고, 관중 입장을 앞둔 첫날 잠실 그라운드는 물론 관중석 곳곳까지 분위기를 두루 살핀 뒤 잠시 현장을 떠났다.

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KBO 측은 "휴식기 이후 정규시즌 재개 첫날인 만큼 철저하게 현장점검을 한다는 의미"라고 설명했다. 허구연 총재는 이날 잠실에서 열린 두산-한화전도 관람했다.

잠실구장 체감온도는 낮 한때 35도를 넘어섰지만, 저녁 때가 되면서 지난주 대비 확연하게 시원한 날씨를 보였다. 양팀 선수들은 예전처럼 훈련을 펼쳤고, 양팀 사령탑 역시 그라운드에서 이를 지켜봤다. 김원형 두산 감독도, 김경문 한화 감독도 "지난주보다 훨씬 낫다"고 입을 모았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 경기장을 찾은 허구연 KBO총재가 허삼영 경기운영위원, 김원형 두산 감독과 이야기를 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com