'LG가 꿀일까? 키움이 꿀일까?' 무더운 여름 날씨에도 '고척 꿀' 야구 열중할 수 있는 쾌적한 고척돔 3연전 승자는?[고척현장]

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 훈련을 하고 있는 키움 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 러닝으로 몸을 풀고 있는 키움 서건창. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격 훈련을 준비하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 송정헌 기자] 폭염 브레이크 끝났는데... 아직도 덥다.

40도를 넘나들던 한여름 폭염 날씨는 물러났으나 아직도 무더운 한여름 날씨가 이어지고 있다. 11일 폭염으로 중단됐던 KBO리그가 전국 5개 구장에서 재개됐다.

KBO는 40도가 넘는 폭염 날씨로 인해 지난 주말 3연전 포함 5일 연속 경기를 취소했다. 기온이 조금 내려간 이번 주부터 KBO리그는 재개됐다. 단 경기 시작 시간이 오후 7시로 조정됐다.

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KBO는 당분간 평일, 주말 모두 19시 경기 시작으로 바꿨다. 단 고척 스카이돔은 평일 19시 토요일 18시, 일요일은 14시 시작이다. 고척돔구장이기에 가능하다.

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 수비 훈련하는 키움 히우라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격 훈련하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일부터 키움과 LG가 고척돔에서 주중 3연전 경기를 갖는다. 아직 무더운 날씨지만 고척돔은 뜨거운 태양을 피할 수 있어 팬과 선수 모두 쾌적하게 야구를 즐길 수 있다.

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2015년 문을 연 한국 최초의 돔구장 고척돔은 개장 직후에는 최악의 돔구장으로 평가받았다. KBO 허구연 총재는 총재 취임 전 야구 유튜브 방송에서 고척돔은 '21세기 가장 최악의 돔구장'이라고 평가했었다.

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하지만, 최근 들어 폭염 날씨가 이어지자 고척돔은 최고의 야구장으로 재평가되고 있다. 한여름 무더운 날씨에도 쾌적하게 훈련과 야구를 할 수 있는 유일한 곳이기 때문이다.

폭염 브레이크 이후 고척돔에서 열리는 첫 3연전. 과연 LG-키움 어느 팀에게 '꿀'이 될까.