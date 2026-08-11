이럴수가! 한화 '꽁꽁' 묶은 곽빈 6이닝 무실점 10K 완벽투 → 불펜 방화로 승리 놓쳤다…왕옌청 상대론 완승 [잠실리포트]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회초 투구를 마친 곽빈이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 왕옌청이 양의지에 솔로홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 최고의 토종 에이스와 아시아쿼터 최고 선발의 맞대결은 두산 베어스 곽빈의 완승으로 끝났다. 하지만 곽빈도 승리투수를 가져가진 못했다.

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11일 잠실구장. 폭염 휴식기를 마친 한화 이글스와 두산이 맞붙었다.

10개 구단 공히 후반기를 책임질 최고의 에이스 카드를 꺼내든 날이었다. 이날 두산은 '평균자책점 2위' 곽빈, 한화는 '다승 공동 1위' 왕옌청을 내세웠다.

결과는 곽빈의 완승이었다. 곽빈은 최고 157㎞ 직구에 커브, 슬라이더, 컷패스트볼, 체인지업까지 곁들여 6이닝 10K 무실점으로 쾌투했다. 한화의 막강 타선을 말 그대로 '꽁꽁' 묶었다.

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반면 왕옌청은 거듭된 폭투에 빗맞은 안타의 불운, 아군의 실책에 끝내 홈런까지 허용하며 마운드를 내려가야했다. 직구 최고 구속은 149㎞까지 나왔고, 싱커 스플리터 커브 스위퍼를 곁들여 두산 타선을 상대했다.

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곽빈은 1회초 볼넷 하나를 내줬지만, 아웃카운트 3개를 모두 삼진으로 잡아내며 초반부터 흐름을 탔다.

반면 왕옌청은 1회말 1사 후 두산 박지훈에게 안타, 양의지에게 볼넷을 내주며 2사 1,2루 위기를 맞이했다.

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여기서 이날의 첫 폭투로 2사 2,3루. 그리고 두산 김민석의 3유간 내야안타가 나오면서 선취점을 내줬다. 타구가 내야를 벗어나지 못한 이상 폭투만 아니었다면 실점으로 이어지지 않았을 상황이었다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 4회말 왕옌청이 박찬호의 내야땅볼 타구를 처리한 이도윤의 수비에 미소를 짓고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 곽빈이 수비진을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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곽빈은 2회초 2사 후 허인서에게 2루타를 허용했지만, 점수는 내주지 않았다. 노시환과 이도윤을 상대로 삼진 2개를 추가했다.

반면 두산은 2회말 선두타자 박찬호가 3유간 안타로 출루한 뒤 땅볼 2개로 2사 3루를 만들었다. 여기서 김대한의 빗맞은 타구가 절묘하게 우익수 앞 1타점 적시타로 이어졌다.

자칫하면 왕옌청이 일찌감치 무너질 뻔했던 위기였다. 왕옌청은 이날의 2번째 폭투에 이어 박지훈에게 우전안타를 허용했지만, 한화 우익수 페라자가 멋진 홈송구로 2루주자 김대한을 잡아냈다.

곽빈은 3~4회 페라자와 강백호의 삼진을 더해 2이닝 연속 3자 범퇴를 달성했고, 자신의 흐름을 되찾은 왕옌청 역시 3회말 두산 클린업트리오 박준순-양의지-김민석을 3연속 삼진으로 돌려세운뒤 포효했다. 4회말도 3자 범퇴.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

곽빈은 5회초에도 채은성과 허인서에게 삼진을 추가했고, 2사 후 이도윤에게 2루타를 맞았지만 실점은 피했다.

왕옌청도 5회말 2사 후 박지훈의 좌전 안타에 이어 한화 좌익수 문현빈의 실책이 더해지며 2사 2루가 됐지만, 박준순을 잡아내며 흐름을 끊었다.

하지만 두 선수의 대결 구도는 여기까지였다.

곽빈은 6회초 문현빈 삼진 포함 다시한번 3자 범퇴로 이닝을 마무리지었다. 6이닝 2안타 1볼넷 무실점, 10K의 완벽투를 완성했다. 평균자책점을 2.53으로 끌어내리며 팀동료 최민석(2.64)을 제치고 이 부문 리그 선두로 올라섰다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

반면 왕옌청은 6회말 두산 선두타자 양의지에게 잠실 좌측 담장을 까마득히 넘기는 비거리 130m 솔로포를 허용했다. 이어 두산 김민석도 우전안타로 출루하자, 한화 벤치는 더이상 버티기 어렵다는 결론을 내렸다. 결국 5이닝 8안타(홈런 1) 1볼넷 3실점, 4K로 이날 왕옌청의 투구는 마무리됐다.

곽빈 역시 승리투수의 운명과는 거리가 멀었다. 두산 벤치는 6회까지 81구를 던진 곽빈 대신 7회 김정우를 기용했지만, 김정우는 등판하자마자 한화 강백호에게 홈런, 노시환에게 볼넷을 내줬다.

두산은 김택연을 투입하며 승부수를 던졌지만, 한화 채은성이 좌측 담장을 넘기는 동점 투런포를 쏘아올리며 곽빈의 승리를 지웠다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 무사 1루 채은성이 동점 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com