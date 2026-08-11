'현직 빅리거' 카라스코, 퍼펙트 끝→2실점, KBO 매운맛 봤다…안우진도 나란히 2실점 '장군멍군' [고척 현장]

11일 고척스카이돔에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어르조의 경기에서 선발로 등판한 카를로스 카라스코(왼쪽)와 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그 통산 112승의 카를로스 카라스코(LG 트윈스)와 KBO 최고 에이스 안우진(키움 히어로즈)이 5일간의 '폭염 방학' 이후 재개된 후반기 마운드에서 뜨거운 명품 맞대결을 펼쳤다. 카라스코는 무실점 행진을 이어가다 5회 첫 실점을 기록했고, 안우진은 초반 제구 난조를 극복하고 경기 중반 아우라를 되찾았다.

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카라스코는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과의 경기에 선발 등판해 6회까지 85개의 공을 던져 6이닝 5안타 1사구 5탈삼진 2실점했다. 평균자책점 1.38.

안우진은 5이닝 동안 97구를 던져 2안타 4볼넷 1사구 3탈삼진 2실점했다.

지난 1일 두산 베어스전에서 7이닝 동안 단 한 개의 안타도 허용하지 않는 '퍼펙트' 투구를 선보였던 카라스코는 11일 키움전에서도 3회까지 타자 아홉 명을 깔끔하게 처리하며 무실점 투구를 이어갔다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 투구를 이어가고 있는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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하지만 4회 선두 타자 서건창에게 4구 136km 포크볼을 던졌지만 3루쪽 내야안타를 내주며 첫 출루를 허용했다. 하지만 곧바로 추재현에게 1루 쪽 병살타를 유도해 루상을 비웠고, 맷 데이비슨을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다.

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위기의 5회였다. 5회 2사까지 잘 잡은 뒤 김건희에게 초구 144㎞ 투심 패스트볼을 던졌지만 좌중간 안타를 내줬다. 이어 임병욱에게 좌중간 적시타를 허용하며 KBO리그 입성 후 첫 실점을 기록했다. 뒤이어 박찬혁의 우중간 안타와 권혁빈의 좌중간 적시타가 연달아 터지며 5회에만 2실점했다.

5회 71개의 공을 던진 카라스코는 6회에도 마운드에 올랐다.

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추재현과 데이비슨을 범타 처리한 카라스코는 케스턴 히우라에게 KBO리그 첫 사구를 허용했다. 하지만 김웅빈을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 4-2로 앞선 상황에서 퀄리티스타트로 KBO 첫 승 요건을 갖췄다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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반면 키움의 선발 안우진은 경기 초반 제구 난조로 고전했다. '폭염 방학'으로 인한 실전 감각 저하가 제구 불안으로 나타났다.

1회 박해민에게 사구, 오스틴 딘에게 볼넷을 내준 뒤 문보경 타석 때 폭투까지 범하며 3루 진루를 허용했고 결국 2실점했다. 2회에도 선두 타자 오지환을 볼넷으로 보냈고, 3회에는 오스틴을 삼진 잡은 뒤 문보경과 문정빈에게 연속 볼넷을 내주는 등 3회까지 사사구 5개를 남발했다.

하지만 4회부터 특유의 구위를 되찾은 안우진은 4회와 5회 여섯 타자를 모두 범타로 가볍게 요리하며 안정세를 되찾았다.

카라스코는 키움을 맞아 KBO리그 타자들의 매운 맛을 봤고 안우진은 휴식 후 흔들리던 제구를 잡아 한숨을 돌렸다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 투구를 이어가는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com