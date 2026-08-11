174.6km 홈런포라니…잠실+에이스 맞대결 맞아? 홈런 4방 줄줄이 쾅쾅, 양의지·강백호·채은성·박준순 터졌다 [잠실현장]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 되로 주고 말로 받았다. 홈런으로 에이스의 승패를 지우고 승부를 뒤집는가 했는데, 분노의 반격에 오히려 결승점이 될수 있는 한방이 터졌다.

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11일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 주중시리즈 1차전. 두산 곽빈과 한화 왕옌청이 선발 맞대결을 펼치면서 '미리 보는 아시안게임 결승전'으로 주목받은 경기다.

이날 두산 곽빈은 커리어하이가 유력한 올시즌 모습 그대로였다. 최고 157㎞에 달하는 직구(34개)에 커브(14개) 슬라이더(13개) 컷패스트볼(11개) 체인지업(9개)으로 한화 타선을 꼼짝 못하게 만들었다. 6회까지의 투구수도 81개. 2안타 1볼넷에 삼진 10개를 곁들이며 국가대표 에이스다운 압도적인 존재감을 과시했다. 평균자책점도 2.53까지 끌어내리며 팀 동료 최민석(2.64)을 제치고 선두로 올라섰다.

반면 '다승 1위' 왕옌청은 기대에 미치지 못했다. 최고 149㎞에 달하는 직구(35개)에 싱커, 스플리터, 커브, 스위퍼(이상 14개)를 섞어던진 투구는 정교했지만, 실책에 불운까지 더해졌다. 왕옌청 자신의 폭투도 2개나 나오면서 스스로를 괴롭혔다.

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여기에 6회 마운드에 오르자마자 두산 양의지에게 시즌 14호, 비거리 125m 솔로포를 맞았다. 그대로 마운드 위에 주저앉는 왕옌청의 모습도 인상적이었다. 다음타자 김민석에게도 안타를 허용하자 한화는 마운드 교체를 결정했고, 다음 투수 이상규가 깔끔하게 실점없이 막아냈다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 노시환과 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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한화의 반격은 이때부터였다. 두산은 7회초 곽빈을 내리고 김정우를 올렸지만, 한화 선두타자 강백호가 중견수 쪽 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130m, 시즌 25호 홈런포를 쏘아올렸다.

이어 노시환도 볼넷으로 출루하자 두산은 김택연을 조기 투입하며 승부수를 던졌다. 하지만 김택연은 첫 타자 채은성에게 좌측 담장을 넘는 동점 투런포를 허용, 김원형 두산 감독의 기대에 보답하지 못했다.

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몸쪽 낮은 스트라이크존에 잘 제구된 150㎞ 직구. 말 그대로 채은성이 신들린듯 쳐올린 완벽한 홈런이었다. 비거리는 120.5m, 타구 속도는 157㎞였다.

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승부가 3-3 동점이 되면서 곽빈의 승리도, 왕옌청의 패배도 한꺼번에 지워졌다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 무사 1루 채은성이 동점 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

하지만 이날의 홈런 공방전은 여기서 끝이 아니었다.

두산은 7회말 공격에서 한화 3번째 투수 장유호를 상대했다. 첫 타자 조수행은 삼진당했지만, 김대한이 좌익선상 2루타, 박지훈이 투수 강습 내야안타를 치며 1사 1,3루 찬스를 잡았다.

그리고 여기서 박준순이 좌익수 뒤쪽으로 까마득히 넘어가는 3점 홈런을 쏘아올려 잠실을 가득 채운 2만2152명 야구팬들의 가슴을 뜨겁게 달궜다. 박준순의 시즌 16호 홈런이다.

가운데 높은 135㎞ 밋밋한 슬라이더를 놓치지 않았다. 비거리는 130m, 발사각은 31.3도, 타구 속도는 무려 174.6㎞에 달했다. 두산은 이 한방으로 다시 6-3 리드를 잡았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com