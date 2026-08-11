'완전히 다른 팀 됐다' 후반기 5할+ 승률 SSG, 김재환 홈런 앞세워 롯데 완파[인천 리뷰]

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 나유리 기자]SSG 랜더스가 폭염 브레이크 이후 첫 경기에서 롯데 자이언츠를 완파했다.

Advertisement

SSG는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데와의 시즌 13차전 맞대결에서 8대4로 승리했다. 최근 2연승을 기록한 SSG는 후반기 시작 이후 9승1무8패로 5할 이상 승률을 기록하며 전반기와는 완전히 달라진 모습을 보여주고 있다. 반면 롯데는 3연승에 도전했으나 아쉽게도 연승 행진이 멈췄다. 올 시즌 두팀의 상대 전적도 6승1무6패로 팽팽하다.

롯데 선발 라인업=황성빈(중견수)-나승엽(1루수)-레이예스(좌익수)-한동희(지명타자)-고승민(2루수)-윤동희(우익수)-노진혁(3루수)-전민재(유격수)-손성빈(포수) 선발투수 비슬리

SSG 선발 라인업=정준재(2루수)-박성한(유격수)-김재환(지명타자)-전의산(1루수)-마드리스(좌익수)-최지훈(중견수)-한유섬(우익수)-조형우(포수)-안상현(3루수) 선발투수 아빌라

Advertisement

SSG가 1회말 먼저 점수를 뽑았다. 정준재와 박성한의 연속 안타로 무사 주자 1,2루 찬스. 3번타자 김재환이 곧바로 홈런을 터뜨렸다. 비슬리를 상대한 김재환은 2B2S에서 5구째 한가운데 포크볼 실투를 놓치지 않고 잡아당겼다. 우측 담장을 넘어가는 스리런 홈런이 되면서 SSG가 3-0으로 리드를 잡았다.

Advertisement

롯데의 1,2회 공격이 소득없이 끝났고, SSG가 2회말 더 멀리 달아났다.

이닝 선두타자 조형우의 안타에 이어 안상현이 희생번트로 주자를 2루에 보냈다. 1사 2루에서서 정준재가 유격수 방면 땅볼 타구를 기록했는데, 롯데 유격수 전민재의 포구 실책이 나오면서 2루주자 조형우가 순식간에 홈까지 들어왔다. 실책으로 인한 득점이었다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 아빌라가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

다음 타자 박성한까지 흔들리는 비슬리를 상대로 풀카운트 10구 접전 끝에 볼넷으로 출루했고, 주자 1,2루 찬스에서 다시 김재환이 타석에 섰다. 김재환은 1B2S에서 152km 강속구를 타격해 1루수 방면 강습 타구를 만들었고, 타구가 뒤로 빠지면서 2루타가 됐다. 2루주자 정준재가 득점을 올렸다.

Advertisement

이어 전의산까지 비슬리의 초구를 타격해 우전 2타점 적시타를 기록하면서 2회에 4점을 뽑은 SSG는 7-0으로 크게 앞서기 시작했다.

이후 비슬리도 안정을 찾고, 아빌라가 호투를 이어가며 양팀 모두 공격이 잠잠해졌다. 그러던 6회초 조용하던 롯데 타선이 마침내 아빌라를 흔들었다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. SSG 전의산이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

1아웃 이후 나승엽의 안타에 이어 레이예스의 타석에서 2루수 정준재의 수비 실책이 나왔다. 1,2루 찬스에서 한동희는 삼진으로 물러났지만, 고승민이 1타점 적시 2루타를 터뜨린데 이어 윤동희까지 주자 2명을 불러들이는 2타점 적시타로 분위기를 달아오르게 만들었다. 3점을 만회한 롯데가 추격에 나섰다.

그러자 SSG가 다시 달아났다. 6회말 1사 후 조형우의 안타. 상대 폭투로 2루까지 들어간 조형우는 안상현의 적시타때 홈까지 파고 들었다. 1점을 더한 SSG는 8-4, 다시 4점 차로 달아났다.

아빌라가 6이닝 동안 3실점(비자책)으로 호투를 펼치고 물러난 SSG는 7회부터 불펜을 가동했다. 노경은이 7회를 무실점 퍼펙트로 막고 물러났고, 8회에 등판한 전영준이 한동희에게 솔로 홈런을 허용하면서 다시 4점 차가 됐다. 그러나 추가 실점은 없었다.

마지막 9회초에는 마무리 조병현이 등판했다. 조병현이 깔끔하게 아웃 3개를 잡으면서 SSG는 휴식기 이후 첫 경기를 완벽한 승리로 장식했다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com