'롯데 선수단 긴급 미팅' 혼돈의 수비 → 7실점 와르르, 너무 오래 쉬었나

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회말 1사 2루 SSG 정준재 타구를 실책한 롯데 유격수 전민재가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

Advertisement

[인천=스포츠조선 나유리 기자]너무 오래 쉬었나. 하필 수비 실책성 플레이들이 나오면서 '에이스'를 도와주지 못했다. 롯데 자이언츠가 폭염 브레이크 이후 첫 경기에서 대패를 했다.

Advertisement

롯데는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 4대8로 패했다. KBO리그가 폭염 비상 상황으로 인해 긴급 휴식기를 가진 후 경기가 재개된 첫날이었다.

롯데는 제레미 비슬리를 첫 경기 선발 투수로 내세웠다. 올 시즌 8승을 거두고 있고, 최근 4연승으로 가장 꾸준히 페이스가 좋은 투수다.

그러나 경기 초반부터 SSG 타선에 고전했다. 1회말 SSG '테이블세터' 정준재와 박성한에게 연속 안타를 허용하며 출발한 비슬리는 3번타자 김재환에게 우월 스리런 홈런을 얻어맞았다. 141km 포크볼이 한가운데로 몰리자 김재환이 이를 놓치지 않고 잡아당겨 홈런으로 연결시켰다. 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 상태에서 스리런 홈런을 얻어맞으며 흔들린 비슬리는 이후 더이상의 실점은 없이 1회를 마쳤다.

Advertisement

1,2회 공격에서 소득이 없었던 롯데는 2회말 추가 실점으로 경기 분위기를 빨리 내주고 말았다. 비슬리가 선두타자 조형우에게 안타를 맞았고, 안상현의 희생 번트 성공으로 1사 주자 2루 위기.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 실점 후 마운드에 모인 롯데 선발 비슬리, 포수 손성빈, 김상진 코치가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

정준재의 타구가 유격수 방면으로 굴러가는 땅볼이었는데, 유격수 전민재의 포구 실책이 나왔다. 전민재는 2루를 향해 이동하면서 포구에 나섰는데, 공이 글러브 앞에서 바운드 되면서 뒤로 빠지고 말았다. 여유있게 처리할 수 있었던 타구가 순식간에 '올세이프' 됐고, 2루주자 조형우는 틈을 놓치지 않고 3루를 지나 홈까지 들어왔다. 타자주자 정준재 역시 1루에서 살았다.

이후 비슬리가 더욱 흔들렸다. 박성한과의 10구 승부 끝에 볼넷을 내주며 또 주자가 쌓였고, 1,2루 위기 상황에서 김재환을 다시 상대했다. 김재환의 타구는 1루수 방면 빠른 타구였다. 롯데 1루수 나승엽이 방향은 잘 잡았는데 이번에도 포구에는 실패했다. 타구가 강해 까다롭기는 했지만, 포구에 대한 아쉬움은 남는 타구였다. 이 플레이는 실책이 아닌 김재환의 2루타로 기록됐고, 2루주자 정준재가 홈으로 들어왔다.

Advertisement

이후 비슬리는 전의산에게 추가 2타점 적시타까지 허용했다. 2회까지 무려 7실점. 공격이 안풀리던 상황에서 수비까지 아쉬운 모습들이 나오면서 경기 주도권을 일찍 빼앗긴 롯데였다.

Advertisement

롯데 선수단은 2회말 수비가 끝난 후 3루측 원정 더그아웃 앞에서 짧게 미팅을 소집하는 모습이었다. 경기 중반 이후 타선이 깨어나며 4점은 만회했지만, 거기까지였다. 아쉽게도 반전은 없이 시리즈 첫 경기를 내주고 말았다.

인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com