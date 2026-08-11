한화 울린 '130m' 미친 3점포! '각성' 박준순이 이끈 폭염 후 두산 첫승…'6이닝 10K 삭제' 곽빈 10승 날아갔다 [잠실리뷰]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 곽빈이 수비진을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 누가 이 선수를 20살짜리 신예라 부를 것인가. 각성한 박준순의 한방이 소속팀 두산 베어스에 폭염 휴식기 이후 첫승, 후반기 10승째를 안겼다.

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두산은 11일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 주중시리즈 1차전에서 7회말 터진 박준순의 결승 3점포를 앞세워 6대3으로 승리했다.

이날 승리로 두산은 53승째(45패4무)를 올리며 상위권 추격에 한층 더 박차를 가했다. 후반기에만 벌써 9승째, KT 위즈 다음으로 후반기 승률이 높은 팀이다. KIA 타이거즈의 맹렬한 추격에도 역전을 허용하지 않았다.

반면 한화는 50패째(47승3무)를 기록하며 5할 승률 회복에 요원한 모습을 보였다. 5위 KIA와의 차이는 5경기반으로 벌어졌다. 김경문 한화 감독이 강조해온 5강 추격도, 5할 승률 회복도 뜻대로 되지 않고 있다.

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이날 두산은 김대한(우익수) 박지훈(1루) 박준순(2루) 양의지(지명타자) 김민석(좌익수) 안재석(3루) 박찬호(유격수) 윤준호(포수) 조수행(중견수) 라인업으로 이날 경기에 임했다. 선발은 국가대표 에이스 곽빈.

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한화는 이원석(중견수) 페라자(우익수) 문현빈(좌익수) 강백호(지명타자) 노시환(3루) 채은성(1루) 허인서(포수) 이도윤(2루) 심우준(유격수)로 맞섰다. 선발은 다승 공동선두 왕옌청.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 양의지가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

경기전 만난 김원형 두산 감독의 표정은 밝았다. 하지만 외국인 타자 세베리노 이야기가 나오자 답답한 표정으로 바뀌었다. 그는 "본인이 잘할 수 있는 것을 하길 기다리고 있다"고 설명했다.

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김경문 한화 감독은 정우주-김서현 등 젊은 투수들의 보강에 대해 "아직은 때가 아니다"라고 답했다. 김서현의 경우 일본 유학 후에도 자신의 기량을 되찾지 못했고, 정우주는 퓨처스에서 더 던져봐야한다는 설명.

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선발 맞대결은 6이닝 무실점 10K로 호투한 곽빈의 완승. 왕옌청은 5이닝 3실점으로 흔들리며 6회를 채우지 못했다. 하지만 경기의 승패는 한층 더 출렁였다.

곽빈은 커리어하이가 유력한 올시즌 모습 그대로였다. 최고 157㎞에 달하는 직구(34개)에 커브(14개) 슬라이더(13개) 컷패스트볼(11개) 체인지업(9개)으로 한화 타선을 꼼짝 못하게 만들었다. 6회까지의 투구수도 81개. 평균자책점도 2.53까지 끌어내리며 팀 동료 최민석(2.64)을 제치고 선두로 올라섰다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

반면 '다승 1위' 왕옌청은 기대에 미치지 못했다. 실책에 불운까지 더해졌다. 왕옌청 자신의 폭투도 2개나 나오면서 스스로를 괴롭혔다.

두산은 1회말 1사 후 박지훈의 안타, 양의지의 볼넷, 왕옌청의 폭투로 2사 2,3루 찬스를 잡았다. 두산 김민석의 3유간 내야안타가 나오면서 선취점.

이어 2회말에도 2사 3루에서 김대한의 적시타가 터졌다. 왕옌청은 이날의 2번째 폭투에 이어 박지훈에게 우전안타를 허용했지만, 한화 우익수 페라자가 멋진 홈송구로 2루주자 김대한을 잡아내 한숨을 돌렸다.

하지만 6회 마운드에 오르자마자 두산 양의지에게 시즌 14호, 비거리 125m 솔로포를 맞았다. 그대로 마운드 위에 주저앉는 왕옌청의 모습도 인상적이었다. 다음타자 김민석에게도 안타를 허용하자 한화는 마운드 교체를 결정했고, 다음 투수 이상규가 깔끔하게 실점없이 막아냈다.

한화의 반격은 이때부터였다. 두산은 7회초 곽빈을 내리고 김정우를 올렸지만, 한화 선두타자 강백호가 중견수 쪽 담장을 훌쩍 넘기는 비거리 130m, 시즌 25호 홈런포를 쏘아올렸다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 무사 1루 채은성이 동점 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

이어 노시환도 볼넷으로 출루하자 두산은 김택연을 조기 투입하며 승부수를 던졌다. 하지만 김택연은 첫 타자 채은성에게 좌측 담장을 넘는 동점 투런포를 허용, 김원형 두산 감독의 기대에 보답하지 못했다.

몸쪽 낮은 스트라이크존에 잘 제구된 150㎞ 직구. 말 그대로 채은성이 신들린듯 쳐올린 완벽한 홈런이었다. 비거리는 120.5m, 타구 속도는 157㎞였다.

승부가 3-3 동점이 되면서 곽빈의 승리도, 왕옌청의 패배도 한꺼번에 지워졌다.

하지만 이날의 홈런 공방전은 여기서 끝이 아니었다.

두산은 7회말 공격에서 한화 3번째 투수 장유호를 상대했다. 첫 타자 조수행은 삼진당했지만, 김대한이 좌익선상 2루타, 박지훈이 투수 강습 내야안타를 치며 1사 1,3루 찬스를 잡았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

그리고 여기서 박준순이 좌익수 뒤쪽으로 까마득히 넘어가는 3점 홈런을 쏘아올려 잠실을 가득 채운 2만2152명 야구팬들의 가슴을 뜨겁게 달궜다. 박준순의 시즌 16호 홈런이다.

가운데 높은 135㎞ 밋밋한 슬라이더를 놓치지 않았다. 비거리는 130m, 발사각은 31.3도, 타구 속도는 무려 174.6㎞에 달했다. 두산은 이 한방으로 다시 6-3 리드를 잡았다.

두산은 8회 타카다, 9회 마무리 이영하가 등판해 승리를 지켜냈다.

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com