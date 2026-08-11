카라스코 QS, KBO 첫승→오지환 스리런포…LG, 올 시즌 '세번째 개막전' 키움 8대3 제압[고척 리뷰]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 투구를 이어가고 있는 LG 선발 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 9회초 3점 홈런을 날린 LG 오지환. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] '디펜딩 챔피언' LG 트윈스가 5일간의 '폭염 방학' 이후 재개된 후반기 첫 경기에서 화력쇼를 앞세워 기분 좋은 승리를 챙겼다.

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LG는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 선발 카를로스 카라스코의 호투와 9회 오지환의 쐐기 3점 홈런에 힘입어 8대3 대승을 거뒀다.

LG 선발 카라스코는 6이닝 동안 85개의 공을 던지며 5안타 1사구 5탈삼진 2실점으로 퀄리티스타트 호투를 펼치며 KBO리그 데뷔 첫 승을 신고했다. 평균자책점은 1.38을 기록했다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 2실점하며 동점을 허용한 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

반면 키움 선발 안우진은 5이닝 동안 97구를 던지며 2안타 4볼넷 1사구 3탈삼진 2실점으로 제구 난조를 보이며 다소 아쉬움을 남겼다.

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경기 초반 주도권은 LG가 잡았다. 1회 1사 후 박해민이 사구로 출루한 뒤 오스틴 딘 타석 때 2루 도루에 성공했고, 오스틴의 볼넷과 폭투로 만들어진 찬스에서 문보경의 유격수 땅볼 희생타로 선제점을 뽑았다. 이어 문정빈의 좌중간 적시타가 터지며 2-0으로 앞서갔다.

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키움의 반격도 매서웠다. 5회 2사 후 김건희의 좌중간 안타와 임병욱의 좌중간 적시타로 1점을 추격한 뒤, 박찬혁의 안타로 만든 2사 1, 3루에서 권혁빈의 좌중간 적시타로 2-2 동점을 만들었다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 솔로홈런을 날린 LG 송찬의. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

하지만 LG는 6회 1사 후 송찬의가 키움 두 번째 투수 정현우의 4구 146㎞ 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리며 다시 3-2로 리드를 되찾았다. 이어 박동원의 안타와 구본혁의 볼넷으로 만든 찬스에서 홍창기의 우전 적시타가 터지며 4-2로 도망갔다.

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7회 2사 후 키움 박찬혁이 좌중월 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨려 4-3으로 1점 차 턱밑까지 바짝 추격했다.

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하지만 LG는 8회초 선두 타자 오지환의 중전 2루타와 박동원의 희생번트로 찬스를 잡은 뒤, 투수 폭투를 놓치지 않고 득점에 성공하며 5-3으로 달아났다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 9회초 3점 홈런을 날린 LG 오지환. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

9회 2사 1, 2루 상황에서 타석에 들어선 오지환이 키움 네 번째 투수 정다훈의 3구 149㎞ 패스트볼을 때려 우측 담장을 넘기는 스리런 아치를 그려내며 8-3 대승에 마침표를 찍었다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com