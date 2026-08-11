강백호 김도영 이정후보다 빨랐다! '174.6㎞' 괴력 3점포 → 역대 최연소 '두자릿수 결승타' 달성 "승부처엔 공이 더 잘 보여요" [인터뷰]

히어로 인터뷰에 임한 두산 박준순. 김영록 기자

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 타구를 바라보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "승부처가 되면 공이 더 잘 보인다. 프로에서 홈런 16개라니, 고등학교 때는 상상도 못했던 일이다."

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두산 베어스 박준순(20)이 새 역사를 썼다.

박준순은 11일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 주중시리즈 1차전에서 3-3으로 맞선 7회말, 승부를 결정짓는 3점홈런을 쏘아올리며 팀 승리를 이끌었다.

이날 승리로 두산은 53승째(45패4무)를 올리며 상위권 추격에 한층 더 박차를 가했다. 후반기에만 벌써 9승째, KT 위즈 다음으로 후반기 승률이 높은 팀이다. KIA 타이거즈의 맹렬한 추격에도 역전을 허용하지 않았다.

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박준순은 1사 1,3루 상황에서 한화 투수 장유호의 초구, 135㎞ 슬라이더를 그대로 잡아당겨 130m 멀리 왼쪽 담장 너머로 아득히 날려보냈다. 시즌 16호 홈런포다. 김원형 두산 감독도 "박준순의 홈런이 결정적이었다. 초구부터 과감하게 방망이를 돌려 팀에 값진 승리를 안겼다"며 흥분을 금치 못했다.

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박준순으로선 올시즌 4번째 결승홈런, 10번째 결승타였다. 이로써 박준순은 20세 29일만에 단일 시즌 두자릿수 결승타를 기록, 이 부문 역대 최연소 기록(2002년 이후 기준)을 달성했다. 종전 최고 기록인 KT 위즈 시절 강백호(20세 1개월) KIA 타이거즈 김도영(20세 9개월15일) 키움 히어로즈 시절 이정후(21세 11개월11일) 등 레전드들의 기록을 뛰어넘었다.

경기 후 만난 박준순은 "중요한 상황에 많이 나가다보니 결승타가 많은 것 같다"며 겸손한 속내를 전했다.

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"클러치 순간이 오면 집중력이 좀더 생긴다. 공도 더 잘 보이는 느낌이다. 찬스가 오면 막 흥분하는 스타일이라, 그걸 가라앉히고 타석에 들어가는 게 관건이다."

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 김대한과 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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홈런에 대해서는 "초구는 직구를 노리고 있었는데, 갑자기 뜨는 볼이 와서 쳤는데 넘어갔다"면서 "16개 중에 오늘 거가 가장 만족도 1등인 것 같다. 175㎞ 짜리 타구를 쳐보기도 생전 처음인 거 같다. 맞는 순간 홈런을 예감했다"고 강조했다.

또 "넘어갈 타구는 다 넘어갔다. 올시즌 딱히 잠실이라서 홈런을 손해본 타구는 없는 것 같다"는 말도 덧붙였다.

사실 이날 두산은 홈런에 무너질 뻔했다. 1~2회 1점씩을 따내며 리드를 잡았고, 6회말 양의지가 솔로포를 쏘아올리며 3-0으로 앞섰다.

하지만 7회초 선발 곽빈이 내려가자마자 강백호에게 솔로포, 채은성에게 동점 투런포를 허용하며 3-3을 허용했다. 곽빈의 시즌 10승도 날아가버렸다.

그런 상황에서 다시 7회말 반격, 박준순이 쐐기 3점포를 쏘아올린 것. 그는 "이진영 코치님이 못하면 알아서 해라라고 하셔서 해결한 것 같다. 만약 못하면 다음날 벌을 받는다"며 웃었다.

갑작스런 폭염 휴식기에 대해서도 "컨디션이 썩 좋지 않았는데 쉬어서 다행이라 생각했다. 지난주는 너무 더워서 팀 훈련만 하고 집에 가만히 있었다"고 돌아봤다.

이어 "저번주보다 엄청 시원하다. 바람도 불고, 정말 많이 시원하다. 너무 더웠다보니까 오늘은 정말 야구하기 딱 좋은 날씨"라고 강조했다.

박준순은 9월 아이치-나고야 아시안게임 대표팀에 뽑혔다. 그는 "잠실 20홈런 같은 목표는 솔직히 없다. 홈런은 치다보면 나오는 것"이라며 "고등학교 때도 이렇게 많은 홈런을 치는 나를 상상해본 적이 없다. 올해 목표는 1군에 최대한 오래 붙어있는게 전부였는데, 지금의 내가 그냥 신기하다"며 활짝 웃었다.

히어로 인터뷰에 임한 두산 박준순. 김영록 기자

◇2026시즌 박준순 결승타

1. 4/5 잠실 한화전(결승홈런)

2. 4/8 잠실 키움전

3. 4/14 문학 SSG전

4. 4/19잠실 KIA전

5. 4/26 잠실 LG전(끝내기 안타)

6. 4/30 잠실 삼성전

7. 7/17 창원 NC전

8. 7/28 문학 SSG전(결승홈런)

9. 7/31 잠실 LG전(결승홈런)

10. 8/11 잠실 한화전(결승홈런)

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회말 1사 1,3루 박준순이 좌월 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

◇역대 최연소 단일시즌 두 자릿수 결승타(2002년 이후 기준)

-20세29일

-종전 톱7

KT 강백호(20세1개월, 19. 8/29 수원 두산)

KIA 김도영(20세9개월15일, 24. 7/17 광주 삼성)

한화 김태균(21세2개월19일, 03. 8/17 한밭 롯데)

한화 문현빈(21세3개월5일, 25. 7/25 대전 SSG)

두산 김현수(21세7개월24일, 09. 9/5 무등 KIA)

넥센 김하성(21세10개월5일, 17. 8/22 고척 삼성)

키움 이정후(21세11개월11일, 20. 7/31 대구 삼성)

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com