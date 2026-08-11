"카라스코 첫 승·김진성 최다 홀드 축하"…염갈량, 승리 이끈 마운드·타선에 大찬사 [고척 승장]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 LG 선수들. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 9회초 3점 홈런을 날린 LG 오지환. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 5일간의 '폭염 휴식기'를 마치고 재개된 후반기 첫 경기에서 시원한 대승을 거둔 LG 트윈스 염경엽 감독이 승리의 주역들을 향해 아낌없는 칭찬과 축하 메시지를 전했다.

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LG는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 선발 카를로스 카라스코의 호투와 오지환·송찬의의 홈런포, 그리고 승리조의 호투를 묶어 8대3 대승을 거뒀다.

염경엽 감독은 경기 후 가장 먼저 KBO 무대 첫 승을 거둔 외국인 에이스 카라스코와 KBO 역대 통산 최다 홀드 신기록(178홀드)을 세운 '베테랑' 김진성을 격려했다.

염 감독은 "카라스코가 선발로서 자기역할을 잘해 주었고 KBO 첫승 축하한다"라며 "우리 승리조 김진성 우강훈 손주영이 자기 역할들을 잘해주면서 승리할 수 있었고 김진성의 KBO 최다홀드 신기록도 축하한다"라고 고마움을 표했다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 오지환. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 투구를 이어가고 있는 LG 선발 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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이어 경기 초반부터 9회 쐐기점까지 집중력을 잃지 않고 차곡차곡 점수를 쌓아 올린 타선의 집념에 대해서도 조목조목 짚었다.

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염 감독은 "타선에서 경기 초반 문보경과 문정빈의 타점으로 전체적인 경기의 흐름을 우리 쪽으로 가져올 수 있었고 동점을 허용한 다음 이닝에서 송찬의가 바로 결승 홈런을 쳐주고 홍창기가 추가타점을 올려주면서 승리할 수 있었다"라며 "타선에서 오지환이 홈런포함 2안타 3타점으로 결정적인 역할을 해주었다"라고 평가했다.

마지막으로 5일간의 폭염 휴식기 동안 타격감 회복을 위해 노력해 준 코칭스태프와 원정 응원석을 가득 채워준 팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다.

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염 감독은 "휴식기 동안 타격코치와 선수들이 준비를 열심히 했는데 조금씩 좋아지는 흐름이 보여서 기대가 된다"라며 "평일임에도 많은 팬들이 찾아주셔서 응원해 주신 덕분에 승리할 수 있었다. 감사드린다"라고 소감을 끝맺었다.

정재근 기자 cjg@sportschosun.com

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고재완 기자 star77@sportschosun.com