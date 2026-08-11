'두차례 방출·지독한 부상의 늪'에서 '역대 최다 홀드'까지…김진성 "우여곡절 많았는데 포기하지 않으니 이런 기록도 나오네요."

허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "선수 생활을 하면서 우여곡절이 참 많았는데, 간절하게 포기하지 않으니 이런 대기록의 기회도 생긴 것 같다."

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마침내 KBO리그 역대 통산 최다 홀드 신기록(178홀드)이라는 위대한 탑을 쌓아 올린 LG 트윈스의 '베테랑 불펜' 김진성(41)이 묵직한 소감을 전했다.

김진성은 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 팀이 2-2로 맞선 7회말 선발 카를로스 카라스코의 뒤를 이어 등판, 1이닝 1실점을 기록하며 팀의 리드를 지켜내고 시즌 18홀드와 함께 개인 통산 178번째 홀드를 달성했다. 이로써 안지만(전 삼성·177홀드)을 넘어 KBO 통산 최다 홀드 부문 단독 1위로 올라섰다.

김진성은 "지금까지 지도해주신 단장님, 감독님, 코치님들 또 모든 동료들께 감사하다"라며 "특히 이렇게 야구에만 전념할 수 있도록 배려해준 가족들에게 감사하다"라고 소감을 밝혔다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. LG 김진성이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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김진성의 야구 인생은 잔혹할 정도로 순탄치 않았다. 두 차례의 방출 아픔과 지독한 부상, 그리고 이름 없는 무명 시절을 거치며 마운드를 지켜왔다. 그렇기에 그가 세운 '178홀드'라는 숫자는 단순한 개인 기록을 넘어 '인간 승리'의 이정표다.

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김진성은 "선수 생활을 하면서 우여곡절이 많았는데, 간절하게 포기하지 않으니 이런 기회도 생긴 것 같다"라고 만감이 교차하는 표정을 지었다.

마흔을 넘긴 나이에도 여전히 150㎞에 육박하는 구위와 대담한 배짱으로 LG 불펜의 핵심 축을 담당하고 있는 김진성은, 앞으로도 마운드 위에서 안주하지 않겠다는 강한 집념을 드러냈다.

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김진성은 "앞으로도 물론 힘들겠지만, 젊고 어린 선수들에게 뒤쳐지지 않고 경쟁력을 유지하도록 최선을 다하겠다"라고 각오를 다졌다.

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이어 "역대 최다 홀드 기록을 LG트윈스에서 할 수 있어 기분이 좋고, 항상 응원해주시는 우리 팬들께 감사드린다"라고 공을 팬들에게 돌렸다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com