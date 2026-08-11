트레이드로 팔릴 운명? '선발투수' 장현석 3G 연속 '5이닝-무4사구' 도전, LAD 팜의 중요한 경기가 됐다

장현석은 2023년 8월 다저스와 사이닝보너스 90만달러에 계약했다. 사진=LA 다저스 구단 X 계정

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[스포츠조선 노재형 기자]올해 급성장 레일에 올라탄 LA 다저스 유망주 장현석이 3경기 연속 '선발 5이닝 이상 무4사구'에 도전한다.

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다저스 산하 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 소속인 장현석은 12일 오전 8시5분(이하 한국시각) 미국 미시건주 미들랜드 다우 다이아몬드에서 열리는 사우스벤드 컵스(시카고 컵스 산하)와의 홈경기에 선발등판한다.

지난달 말 하이 싱글A 승격 후 3번째 등판 경기다. 다저스 팜 투수들 중 오른손 파이어볼러 선발 유망주로 꼽히는 장현석에게 관심이 쏠리는 이유는 이번 여름 들어 주가를 높이고 있기 때문이다.

싱글A 온타리오 타워버저스에서 그레이트 레이크스로 승격한 7월 31일 장현석은 포트웨인 틴캡스(샌디에이고 파드리스 산하)와의 홈경기에서 6이닝 3안타 8탈삼진 무실점의 역투를 펼치며 11대1 승리를 이끌었다.

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이어 지난 6일 데이턴 드래곤스(신시내티 레즈 산하)와의 원정경기에 선발등판해 5⅓이닝 동안 5안타를 내주고 2실점하는 동안 10개의 삼진을 잡아내며 13대5 대승의 주인공이 됐다.

LA 다저스 산하 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 장현석은 지난 주 이 주의 미드웨스트리그 투수에 선정됐다. 사진=그레이트 레이크스 룬스 구단 공식 X 계정

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하이 싱글A 승격 후 2경기에서 모두 승리를 따내며 11⅓이닝 동안 18탈삼진, 평균자책점 1.59, WHIP 0.71, 피안타율 0.190을 기록한 것이다. 주목할 것은 장현석이 두 경기 연속 5이닝 이상 투구하며 4사구를 한 개도 내주지 않았다는 점이다. 이건 그가 미국 진출 이후 처음 있는 일이다.

90마일대 중후반의 직구와 위력적인 슬라이더, 커브를 갖고 있으면서도 효과적으로 경기를 끌고가지 못한 원인이 볼넷이었는데, 지난 2경기에서 제구력 불안을 말끔하게 해소했다. 이날 컵스전서도 5이닝 이상을 소화하며 완벽한 컨트롤을 보여준다면 그를 향한 시선이 '물음표'에서 '확신'으로 바뀔 공산이 크다.

LA 다저스 산하 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 장현석은 6일(한국시각) 데이턴 드래곤스전에서 승리투수가 됐다. 사진=그레이트 레이크스 룬스 구단 공식 X 계정

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2004년 3월 생인 장현석은 마산용마고 3학년이던 2023년 8월 사이닝보너스 90만달러에 다저스와 계약한 뒤 이듬해 미국으로 건너갔다.

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장현석은 첫 시즌 18경기에서 36⅔이닝 동안 평균자책점 6.14, 2025년 13경기에서 40⅔이닝을 던져 평균자책점 4.65를 기록하며 우려를 낳았다. 장현석은 2025년 MLB파이프라인 유망주 랭킹서 다저스 팜 17위에 올랐으나, 2년간 부상 등으로 제 역할을 하지 못한 탓에 올해 랭킹 톱30에서는 제외됐다.

하지만 올시즌 건강한 몸으로 싱글A에서 하이 싱글A로 승격하며 메이저리그 진입을 위한 본격적인 행보에 들어갔다.

장현석의 다음 목표는 더블A 또는 트리플A 승격이다. 싱글A에서 메이저리그로 직행하는 경우 매우 드물지만, 더블A부터는 빅리그 구단, 즉 다저스 관계자들이 주시한다. 하이 싱글A에서 이제 막 커리어를 풍성하게 만들기 시작한 장현석이 올해 다음 단계로 올라갈 가능성은 그리 높지 않으나, 눈도장을 확실히 찍고 있다고 해도 과언은 아니다.

저스틴 로블레스키. Imagn Images연합뉴스

다저스는 6인 로테이션이 탄탄한 팀이다. 일본인 투수 3인방 야마모토 요시노부, 오타니 쇼헤이, 사사키 로키가 건재하는 한 선발투수 6명을 쓸 수밖에 없다. 이들과 타일러 글래스나우, 블레이크 스넬, 에밋 시언, 저스틴 로블레스키 등 양과 질에서 최정상급 로테이션을 유지하고 있어 마이너리그 선발투수들이 비집고 들어갈 틈이 사실 보이지 않는다.

다저스 팜이 랭킹 1,2위를 다투는 건 이 때문이다. 빅리그에 오르기 위한 경쟁이 치열한 탓에 양질의 유망주들이 모인 더블A, 트리플A 자체가 '정글'이다. 2026년 MLB 파이프라인 유망주 랭킹 '톱100' 중 다저스 팜 소속이 7명이다. 지난 3일 디트로이트 타이거스 태릭 스쿠벌을 데려오면서 내준 외야수 자이히어 호프(25위)와 선발투수 리버 라이언(68위)을 포함하면 원래 9명이었다. 이제 남은 선발투수는 더블A 크리스티안 자주에타(66위) 한 명이다.

다저스에서 톱 유망주들의 운명은 빠른 빅리그 진입, 아니면 트레이드로 팔리는 것이다. 시언과 로블레스키도 다저스 유망주 출신으로 마이너 3년을 거쳐 빅리그에 안착했다. 장현석은 올해가 마이너리그 3년째다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com