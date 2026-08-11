"뽑을 선수가 정말 없다" 한숨, 도대체 왜? 불 붙은 최지만 1R 찬반 논쟁

최지만. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]올해 신인 드래프트에서 '최대어'는 부산고 하현승이 될 가능성이 매우 높다. 하현승은 축복받은 신체 조건과 야구 재능을 타고난 선수로 스카우트들이 입을 모은다. 전체 1번 지명권을 가지고있는 키움 히어로즈가 역대 신인 계약금 최고액인 10억원이 넘는 액수를 안길 수도 있다는 전망이 나온다.

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그런데 '행복한 지명'을 앞둔 키움과 달리 몇몇 구단들은 다소 우울하다. 올해 신인 드래프트가 실질적으로는 '흉작'이라는 이야기까지 나오고 있다.

하현승을 비롯한 최상위권 지명이 유력한 몇몇 선수들은 좋은 자원들이 있지만, 1라운드 중반부터는 고민이 시작된다. 예년보다도 적은 선수가 더 적다는 게 구단 관계자들이 고민하는 시작점이다.

A 구단 관계자는 "1라운드 3,4번까지는 괜찮은 편이지만, 5번 이후부터는 솔직히 고민이 될 것이다. 정말 욕심이 나는 선수가 눈에 띄지 않는다. 몇몇 선수들을 고민하고는 있는데 올해같지 않았다면 이 선수를 1라운드에 뽑지 않았을 것 같다는 게 솔직한 생각"이라고 밝혔다.

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B 구단 스카우트 역시 "올해는 뽑을 선수가 정말 없다. 끝까지 논의해야 할 것 같다"며 내부적 고민을 드러냈다.

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상위픽 유력 후보로 팬들 사이에서 이름이 오르내리는 선수들 중에서도 다수가 현장 평가는 기대치에 못미친다는 이야기도 나오고 있다. 설레는 마음으로 신인 드래프트 참가를 앞둔 선수들에게는 다소 실망스러운 평가겠지만, 냉정하게 구단의 미래를 설계하는 관계자들 입장에서는 어쩔 수 없는 부분이다.

현재 울산 웨일즈에서 실전 감각 회복차 뛰고있는 전 메이저리거 최지만의 이름이 언급되는 것도 이런 이유다.

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최지만이 8시즌간 메이저리그에서 뛰었고, 플래툰 출전이 많긴 했지만 그래도 꾸준히 빅리그 로스터에 들 정도로 화려한 커리어를 갖춘 검증된 자원이라는 것에는 이견이 없다. 하지만 1991년생으로 이제 30대 후반에 접어드는 나이인데다 사회복무요원으로 군 복무를 하다 의병 소집 해제가 될 정도로 좋지 않았던 무릎 상태도 변수다. 소집 해제 이후 수술을 받았지만, 미국 무대를 떠난 후 길었던 실전 공백 역시 걸림돌이다. 현재 웨일즈에서 뛰는 최지만은 퓨처스리그에서 11일 기준으로 14경기에서 타율 2할3푼8리(21타수 5안타) 무홈런 2타점으로 큰 활약은 아직 보여주지 못하고 있다.

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그럼에도 불구하고 대어급 지명 후보 기근 현상이 이어지자, 최지만의 1라운드 지명에 대한 소문이 솔솔 흘러나오고 있다. 구단들 사이에서도 "특정 1~2개팀이 최지만을 1라운드 후보로 보고있다"는 이야기가 돌 정도다.

하지만 내부에서도 여러 의견이 갈린다. "그래도 애매한 선수를 뽑느니 검증된 최지만이 낫지 않냐"는 의견과 "2,3라운드라면 괜찮지만 1라운드에서 어린 유망주가 아닌, 나이가 많은 선수를 뽑는 게 더 큰 위험 요소"라는 의견이 오간다.

물론 이는 최지만의 의사와는 상관이 없는 일이다. 당사자인 최지만은 KBO 신인 드래프트 참가 의사를 밝힌 후에도, 인터뷰를 통해 "상위 라운드 지명까지 욕심내지 않는다. 하위 라운드라도 어느팀이든 뽑히면 감사하다"는 뜻을 밝힌 바 있다.

다음달 열릴 KBO 신인 드래프트 직전까지 구단들은 격론을 펼칠 것으로 보인다. 정말 1라운드에서 최지만을 지명하는 팀이 나올 것인지, 아니면 2라운드 이후에서 최지만을 지명하는 '럭키'팀이 나올 수 있을 것인지. 최종 결과가 궁금해진다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com