'최소실책 수비팀 맞아?' 페덱의 '마의 2회' 악몽의 불씨… 실점마다 찜찜했던 삼성 수비, 1위 탈환 걸림돌 될라

2회말 선두타자 나성범의 강습타구를 뒤로 흘리는 1루수 디아즈. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈가 폭염 휴식기 이후 '44경기 총력전' 첫 경기를 아쉬운 수비로 내주고 말았다.

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삼성은 11일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와의 원정경기에서 1대3으로 무릎을 꿇었다. 6일 휴식 후 펼쳐진 KIA 올러, 삼성 페덱 간 에이스 맞대결.

실전 타격감 회복이 필요한 휴식 후 첫 경기라 많은 득점을 기대하기 힘들었다.

중요한 건 수비 집중력이었다. 하지만 그 잘한다던 수비가 이날은 살짝 흔들렸다.

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폭염 휴식기를 마치고 리그가 재개된 첫날, 선두 탈환을 노리는 삼성 수비진에 아쉬운 장면들이 연이어 포착됐다. 실책은 없었지만 실수는 있었다.

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에이스 크리스 페덱을 내세우고도 두차례 아쉬운 수비가 발목을 잡으며 팽팽한 접전 흐름을 내주고 말았다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 8회초 2사 만루 삼성 디아즈가 삼진을 당한 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

'마의 2회' 악몽 재현, 선제 실점의 빌미가 된 디아즈의 수비

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페덱에게 2회는 잊고 싶은 순간이다.

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지난 7월 30일 대구 KIA전에서도 2회에만 5연속 안타를 맞으며 5실점, KBO 데뷔 첫 패배를 안았다. 폭염 브레이크로 그 악몽의 경기 다음 등판이 바로 11일 같은 팀 KIA전이었다.

0-0이던 2회가 신경 쓰일 수 밖에 없었다. 수비진이 각별히 신경써 페덱을 도와줬어야 했다.

하지만 현실은 반대였다.

2회말 선두타자 나성범의 1루 쪽 강습 타구가 불씨가 됐다.

빠른 타구가 1루수 르윈 디아즈 앞에서 타구가 살짝 튀면서 우익수 쪽 안타. 타구가 빠르고, 약간의 불규칙성도 있었지만, 빠르게 이동해 중심에서 처리했다면 몸 앞에 떨어뜨릴 수 있었던 다소 아쉬운 수비였다.

이 타구는 화근이 됐다. 김선빈의 안타와 보내기 번트로 1사 2, 3루. 오선우를 삼진으로 잡으며 한숨 돌리는 듯했으나, 2사 2, 3루에서 '천적' 김태군에게 2타점 적시 2루타를 맞아 0-2 선제 실점을 허용했다. 깔끔한 수비 지원이 아쉬웠던 순간이었다.

4회말 1사 2,3루 김태군의 중견수 쪽 얕은 뜬공에 릴레이 정렬이 홈이 아닌 2루쪽을 향하고 있다. 출처=KBSN스포츠 중계화면(티빙)

4회 추가 실점 과정도 찜찜, '의아했던' 릴레이 정렬

0-2로 뒤진 4회말에도 수비에서 매끄럽지 않은 장면이 연출됐다. 1사 2, 3루 상황에서 김태군이 페덱의 2구째 126km 바깥쪽 커브에 자세가 무너지며 중견수 쪽 얕은 뜬공을 쳤다.

박빙의 홈 승부가 예상됐으나, 삼성 내야진의 릴레이 정렬은 홈이 아닌 2루 쪽으로 치우쳤다. 결국 송구가 2루 방향으로 전달되면서 3루 주자 김선빈은 여유롭게 홈을 밟았다. 홈 승부가 어렵다고 판단하기에는 승부에 결정적일 수 있었던 중요한 추가실점 상황이었다.

이날 해설을 맡은 김태균 해설위원 역시 "삼성의 릴레이 정렬이 원활하지 못했다"며 수비 위치 선정의 아쉬움을 지적했다.

11일 KIA전에서 7이닝 3실점 첫 퀄리티스타트+를 기록한 페덱. 사진제공=삼성 라이온즈

'최소 실책 1위' 삼성의 과제, 1위 KT는 9회 대역전극으로 7연승

올 시즌 삼성은 KT 위즈와 함께 팀 최소 실책 및 수비율 공동 1위를 달릴 만큼 짠물 수비를 자랑해 온 팀.

하지만 100경기를 치르고 남은 44경기를 시작하는 중요 시점에서 나온 이날의 수비의 보이지 않는 실수는 뼈 아팠다. 다득점이 나지 않을 이런 경기는 고도의 집중력으로 승패가 갈릴 수 있는 경기였기 때문이다.

같은 날 1위 KT는 창원 NC전에서 삼성 처럼 8회까지 1-3으로 뒤지다 9회초, 무서운 집중력으로 대거 6득점을 뽑아내며 7대3 대역전승을 거두며 파죽의 7연승을 달렸다. 9연승, 1패 후 다시 7연승. 폭염 브레이크 조차 KT의 거침없는 상승흐름을 막지 못했다.

이로써 2위 삼성과 선두 KT의 격차는 2.5경기 차로 벌어졌다. 여기에 3위 LG 트윈스마저 고척 키움전에서 8대3 승리를 거두며 삼성을 4경기 차로 추격하기 시작했다.

남은 경기는 그야말로 매 경기 결승전이나 다름 없다. 디테일한 수비 하나가 승패를 가른다. 우승을 하고 싶다면, 정규 시즌 1위를 해야한다. 정규 시즌 1위를 하려면 고도의 공-수 집중력이 필요하다.

견고했던 삼성의 최강 수비 집중력과 경기 흐름에 맞는 타자들의 타석 대응이 중요한 과제로 떠올랐다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com