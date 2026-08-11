"응, 안써" 김하성 향한 혹평, 바닥이 안보인다…ATL 가을야구 가도 로스터 제외?

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[스포츠조선 박상경 기자] 하루가 멀다 하고 이어지는 혹평, 그 끝은 과연 어디일까.

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애틀랜타 브레이브스가 플레이오프에 나서더라도 김하성을 기용하진 않을 거란 예상이 나왔다. 미국 매체 SB네이션은 11일(한국시각) '짐 자비스가 눈에 띄는 활약을 보여주고 있지만, 9월 말에는 유격수 자리를 지킬 수 있을지 미지수'라고 지적했다.

자비스는 김하성이 오른손 중지 염증으로 부상자 명단(IL)에 오르는 시기를 전후해 유격수 자리를 잡았다. 현재까지 32경기 타율 0.229(96타수 22안타 1홈런 11타점, 출루율 0.282, 장타율 0.333, OPS(출루율+장타율) 0.615다. 타격 면에서 수위권이라 보긴 어렵지만, 중요한 순간마다 좋은 활약을 보여주면서 눈도장을 찍었다. 수비에서도 안정된 활약을 보여주고 있다는 평가.

하지만 이런 자비스의 상승세도 한풀 꺾이는 모양새다. 지난 달에는 타율 0.279를 마크했으나, 이달 들어 0.087로 고전 중이다. SB네이션은 '자비스는 시즌 초반 예상 출루율(xwOBA)을 크게 웃도는 타격 성적을 냈지만, 이제는 그런 추세가 끝났다'며 '그의 현재 가중 출루율(wOBA)는 .274, 조정 득점 창출력(wRC+) 69, xwOBA는 .271이다. 수비 포지션 조정치를 고려하면 평균 대비 득점은 0, fWAR은 0.0'이라고 분석했다.

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애틀랜타는 정규시즌 119경기에서 71승48패로 내셔널리그 동부지구 선두 자리를 지키고 있다. 2위 필라델피아 필리스와는 7.5경기차. 남은 43경기에서 극도의 연패를 당하지 않는다면 가을야구행이 유력해 보인다. 이런 상황에서 성적이 하락 중인 자비스의 모습은 불안감을 안기고 있다.

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SB네이션은 '애틀랜타에겐 다른 선택지가 많지 않다'면서 '애틀랜타가 (김하성으로 주전을 교체하는) 그 정도까지는 생각하지 않을 것이다. 자비스가 더 많이 출전할수록, 김하성이 감각을 되찾는 데 더 많은 시간이 필요할 가능성이 높다'고 지적했다. 그러면서 '또 다른 방안은 마우리시오 두반을 유격수로 쓰는 것이지만, 애틀랜타는 그 방안에 대해 확실한 입장을 밝히진 않았다'고 덧붙였다.

두반은 내, 외야 모두 커버 가능한 만능 유틸리다. 개막 엔트리 시점에서 김하성이 부상으로 이탈하자 유격수로 출전하다, 로날드 아쿠냐 주니어가 햄스트링(허벅지 뒷근육)을 다친 뒤엔 외야로 자리를 옮겼다. 공수 전반에서 준수한 활약을 펼친 바 있다.

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미국 현지 매체들은 김하성이 빅리그로 복귀했지만, 자비스-두반으로 이어지는 애틀랜타의 유격수 로테이션을 비집고 들어가긴 어려울 것으로 내다봤다. IL 등재 전 73타수 5안타, 타율 0.068 뿐만 아니라 수비에서도 흔들리는 모습을 보이는 등 극도의 부진을 보였던 여파가 크게 작용하고 있다.

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거듭되는 비판 속에 김하성의 미래는 점점 암울해지고 있다. 월트 와이스 감독은 명확한 기용법을 밝히지 않고 있고, 현지의 비난은 날이 갈수록 거세지고 있다. 경기 출전으로 감각을 끌어 올려 반등을 해야 하는 시점이지만, 자비스-두반 체제를 비집고 들어가는 것조차 힘들어 보인다. 애틀랜타가 가을야구에 진출한다고 해도, 김하성은 동행 대신 그 발걸음을 먼 발치에서 지켜볼 가능성이 높아 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com