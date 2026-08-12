'분노에 가득 찬 표정' 경기 초반 7실점 무너진 비슬리, 1회 스리런 이어 2회 수비 실책까지 뼈아팠다

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회까지 7실점한 롯데 선발 비슬리가 굳은 표정으로 더그아웃에 들어서고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[인천=스포츠조선 박재만 기자] 분노가 얼굴에 고스란히 드러났다. 경기 초반 무너진 롯데 에이스 비슬리가 자신에게 화가 난 듯 굳은 표정으로 더그아웃에 들어섰다.

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폭염 브레이크 이후 첫 경기. 연승을 이어가기 위해 롯데가 에이스 비슬리를 마운드에 올렸지만 출발부터 꼬였다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 비슬리는 1회부터 흔들렸다. 선두타자 정준재에게 150km와 153km 직구를 연거푸 던지며 유리한 카운트를 잡았지만 3구째 스위퍼를 공략당해 안타를 허용했다.

무사 1루에서 박성한에게 던진 2구째 144km 커터마저 우전 안타로 이어졌다. 아웃카운트 하나 잡지 못한 채 무사 1, 2루 위기에 몰렸다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 SSG 김재환이 스리런포를 날리고 있다. 인천=박재만 기자

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3번 타자 김재환과의 승부에서는 결정적인 한 방을 맞았다. 2B 2S에서 던진 5구째 141km 포크볼이 가운데로 몰렸고, 그대로 담장 밖으로 사라졌다. 연이은 안타에 이어 결정적인 홈런에 비슬리는 고개를 떨궜다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 선발 비슬리가 실점 후 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자

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경기 시작부터 3실점. 하지만 악몽은 2회에도 이어졌다.

선두타자 조형우에게 안타를 맞은 뒤 안상현의 희생번트로 1사 2루. 정준재를 땅볼로 유도하며 위기를 넘기는 듯했지만 유격수 전민재의 포구 실책이 나오며 추가 실점했다.

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이어 박성한에게 볼넷을 허용했고, 다시 김재환을 1루 땅볼로 잡아내는 듯했다. 그러나 강한 타구가 1루수 나승엽의 미트를 맞고 뒤로 빠지면서 또다시 주자가 홈을 밟았다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회말 1사 2루 SSG 정준재 타구를 실책한 롯데 유격수 전민재. 인천=박재만 기자

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회말 1사 1,2루 SSG 김재환 타구를 처리하지 못한 롯데 1루수 나승엽. 인천=박재만 기자

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이후 전의산에게 2타점 적시타까지 허용했다.

2회가 끝났을 때 비슬리의 실점은 7점(6자책)까지 불어났다.

긴 이닝을 마친 비슬리가 더그아웃으로 향했다. 얼굴에는 아쉬움을 넘어 분노가 가득했다. 예상하지 못했던 경기 초반 대량 실점. 특히 자신의 투구에 대한 아쉬움이 표정에 그대로 묻어났다.

하지만 에이스는 그대로 무너지지 않았다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 피홈런 이후 2회에는 수비 실책이 실점으로 이어지자 아쉬워한 롯데 포수 손성빈과 선발 비슬리. 인천=박재만 기자

3회부터 빠르게 안정을 되찾은 비슬리는 5회까지 마운드를 지켰다. 초반 2이닝 동안 7실점을 허용했지만 이후 추가 실점 없이 SSG 타선을 막아내며 선발 투수로서 자신의 몫을 끝까지 책임졌다.

다만 뒤늦게 터진 롯데 타선의 도움은 비슬리에게 닿지 않았다. 비슬리는 결국 패전 투수가 됐다.

이날 비슬리는 5이닝 동안 투구수 83개 8피안타 1피홈런 1볼넷 3탈삼진 7실점(6자책)을 기록했다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 마운드에 오른 롯데 선발 비슬리. 인천=박재만 기자

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 실점 후 마운드에 모인 롯데 선발 비슬리, 포수 손성빈, 김상진 코치가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자