중계화면에 딱 잡힌 더그아웃 '카라스코·송찬의 대화'…무슨 얘기 나눴나 봤더니 [SC 포커스]

사진 캡처=TVING 중계화면

사진 캡처=TVING 중계화면

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] "개인적인 수치나 목표보다는 팀이 다시 1위로 복귀하는 게 가장 중요하다."

Advertisement

5일간의 '폭염 방학'을 마치고 재개된 후반기 첫 경기에서 '디펜딩 챔피언' LG 트윈스의 승리를 이끈 주인공은 송찬의(27)였다.

송찬의는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정 경기에서 2-2로 팽팽하게 맞서던 6회초 결승 솔로 홈런을 터뜨리며 팀의 8대3 대승을 견인했다.

송찬의는 새 외국인 에이스 카를로스 카라스코의 KBO 첫 승을 지키고, 후반기 대반격의 신호탄을 쏘아올린 일등공신이 됐다.

Advertisement

LG는 5회말 키움 하위 타선에 연속 적시타를 허용하며 2-2 동점을 허용, 경기 흐름이 꼬일 수 있는 위기에 몰렸었다. 하지만 6회초 타석에 들어선 송찬의가 키움의 두 번째 투수 정현우의 4구 146㎞ 직구를 그대로 잡아당겨 좌측 담장을 넘기는 결승 솔로 아치를 그려냈다.

사진 캡처=TVING 중계화면

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 솔로홈런을 날린 LG 송찬의. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

송찬의는 "정현우의 직구가 생각했던 것보다 초구부터 너무 좋아서 '이 공에 늦으면 절대 안 된다'고 생각했다"라며 "타격 코치님들과 오픈 존으로 들어오는 직구에 반응하는 훈련을 집중적으로 했는데 그게 실전에서 잘 적용됐다. 송지만 코치님과 모창민 코치님께 정말 감사드리고 싶다"라고 소감을 밝혔다.

이어 "6회 공격 시작 전에 타격 코치님들과 여러 코칭스태프께서 '이번 회에 조금 더 집중해서 꼭 추가점을 내보자'고 말씀해 주셨는데, 곧바로 결과를 만들어내서 참 다행이다"라고 미소를 지었다.

Advertisement

카를로스 카라스코가 6회까지 던지고 더그아웃으로 돌아왔을 때 송찬의와 대화하는 모습이 중계화면에 잡히면서 관심을 모았다. 송찬의는 "카라스코에게 '나이스 피칭'이라고 말했더니, 카라스코도 웃으며 '땡큐(고맙다)'라고 답해줬다"고 웃었다.

Advertisement

덧붙여 "카라스코는 승부를 정말 빠르게 가져가는 투수다. 야수 입장에서 수비 집중력을 끌고 가야 하는 시간이 짧아지기 때문에 수비할 때 훨씬 더 몰입하고 집중할 수 있다"고 엄지를 치켜세웠다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 6회 솔로홈런을 날린 LG 송찬의. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com