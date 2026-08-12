박찬호, 이 날만을 기다렸다…박지훈 첫 단상 오르자 생수통 꺼냈다[잠실 현장]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 두산이 6대3으로 승리했다. 4안타 2득점 활약을 펼친 박지훈이 동료들에게 물세례를 받고 있다. 잠실=허상욱 기자

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[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 11일 잠실야구장. 두산 베어스가 한화 이글스를 6대3으로 누르고 승리를 확정 지었다. 이날의 수훈선수는 4안타 2득점을 올린 박지훈이었다. 박지훈이 단상에 오르는 그 순간, 그라운드 한편에선 이미 누군가 준비를 마치고 있었다.

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박찬호와 윤준호, 김민석, 안재석, 오명진, 김대한. 손에는 각각 생수통과 음료가 들려 있었다.

박지훈의 단상인터뷰가 끝나기를 기다리는 박찬호, 윤준호, 안재석, 오명진, 김대한, 김민석

박지훈의 첫 단상 인터뷰를 누구보다 기다린 건 박찬호였다. 박찬호에겐 계획이 있었다. 그는 평소 박지훈이 팀에 기여하고도 단상 인터뷰 기회를 갖지 못한 것을 못내 아쉬워했다. 오늘이 그 날이었다.

자신의 운명을 직감하고 드러누운 박지훈, 그에게 쏟아지는 음료 세례

박지훈이 인터뷰를 마치고 단상에서 내려오자 포위망은 이미 완성돼 있었다. 박지훈은 자신의 운명을 예감한 듯 그라운드에 그대로 드러누워버렸다. 비타민 음료, 생수 등 각종 음료가 동시에 쏟아졌다.

박지훈에 집중한 박찬호, 그 빈틈을 노린 김대한의 역공

김대한은 박찬호에 물을 뿌리고 줄행랑. 오해 받을라 김민석은 재빨리 신고를

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물 세례가 마무리될 즈음 예상치 못한 변수가 등장했다. 김대한이 박찬호에게 물을 뿌리는 도발을 감행한 것이다. 생수통에 물이 남아있던 박찬호는 1초의 망설임도 없이 후배들을 향해 물을 난사했다. 그 순간부터는 모두가 타깃이었다.

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박찬호는 커다란 생수통을 양손으로 끌어안고 물을 난사하는 익살스러운 모습으로 보는 이를 웃게 했다. 다 함께 기념 촬영을 마친 뒤 남아있던 물은 박지훈에게 모두 선사했다. 첫 단상 인터뷰를 향한 박찬호식 헌정이었다.

공격은 이미 당한거고 남아 있는 물을 모두 쏟아붓는 박찬호, 김민석은 여전히 범인 신고 중

커다란 생수통의 물을 난사하는 박찬호

이런 기술은 또 처음이네

지훈아 첫 단상인터뷰 축하한다~

박찬호의 아낌 없는 후배 사랑

어느새 나타난 김대한을 포착한 박찬호