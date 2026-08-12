MVP 받은 외인 떠오른다고? 6년 만에 쾌거까지…사령탑도 매력에 푹 빠졌다, "내년에 더 잘할 것 같다"

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 3회초 2사 만루 KT 힐리어드가 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] "정말 좋아하는 스타일의 선수다."

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샘 힐리어드는 지난 10일 KBO리그 7월 MVP로 선정됐다.

그야말로 뜨거웠던 한 달이었다. 힐리어드는 7월 한 달 동안 19경기에 출전해 3할6푼5리 9홈런 26타점 장타율 0.743 출루율 0.413을 기록했다. 홈런과 타점, 타율 모두 월간 1위다.

KT 외국인 타자가 월간 MVP를 수상한 것은 2020시즌 6월에 선정된 멜 로하스 주니어 이후 6년 만이다.

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사령탑의 마음도 제대로 훔쳤다. 이강철 KT 감독은 "내가 정말 좋아하는 스타일의 외국인 선수"라며 "인성도 좋고 플레이도 진지하게 한다"고 미소를 지었다.

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 3회초 2사 만루 KT 힐리어드 만루포가 터지자 이강철 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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단순히 인성만 좋다고 이 감독의 마음에 든 건 아니다. 실력이 보장돼 있다. 공수주 모두 가릴 것 없이 외국인타자로서 역할을 완벽하게 해낸다는 게 이 감독의 생각이다. KT 역대 최고 외국인선수로 언급되는 로하스와 비교해도 손색없다는 평가다.

로하스는 2017년부터 2020년까지 KT 위즈에서 뛰었고, 이후 일본으로 떠나갔다가 2024년과 2025년에도 KT 유니폼을 입었다. 6시즌 동안 750경기에 출전해 타율 3할1푼3리 178홈런 장타율 0.570, 출루율 0.389의 성적을 남겼다.

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로하스의 전성기는 2020년. 142경기에 나와 타율 3할4푼9리 47홈런 장타율 0.680 출루율 0.417을 기록하며 정규시즌 MVP를 차지했다.

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이 감독은 "로하스가 전성기 때 내가 다른 팀이었지만, 힐리어드는 주루와 수비가 확실하다. 치는 건 거의 로하스와 비슷한 것 같다. 로하스도 선구안이 좋았는데 힐리어드도 공을 보는 능력이 좋다"고 이야기했다.

26일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기. 로하스가 타격을 하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.26/

수비와 주루에서는 높은 점수를 줬다. 이 감독은 "박해민(LG)이 수비를 잘한다고 하지만, 위로 넘어가는 건 힐리어드가 정말 잘 잡는다. 또 키가 커서 펜스에서 점프를 해서 잡으면 정말 멋있다"라며 "주루에서는 키가 크다보니 보폭이 넓어서 어느새 홈에 있더라"고 애정을 숨기지 않았다.

KBO리그에서 처음부터 잘한 건 아니다. ABS에 고전하는 등 4월 중순까지 타율이 1할후반에 그치기도 했다. 5월로 들어서면서 반등세가 만들어졌고, 7월 MVP까지 이어졌다.

반등이 이뤄질 때까지 KT의 인내심도 있었다. 이 감독은 "잘 참고 기다렸다. 기다릴 수 있었던 건 힐리어드가 그만한 능력을 갖추고 있었기 때문이다. 선구안도 있고, 못 쳐도 볼넷을 골라내더라. 또 수비와 주루도 좋았다. 타구 스피드도 좋아서 저게 제대로 맞으면 어떨까 궁금했는데 지금 나오고 있다"라며 "내년에는 더 잘할 것 같다"고 활약을 기대했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com