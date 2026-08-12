"삼성·KT전 패배 뼈아팠다"…'염갈량'이 분석한 8연패 이유→"이젠 베테랑이 해줘야할 때"

정재근 기자 cjg@sportschosun.com

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 패한 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "전반기 마지막 삼성 라이온즈전과 후반기 첫 KT 위즈전 패배가 결국 연패 흐름을 만들고 팀 분위기를 다운시켰다."

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'디펜딩 챔피언' LG 트윈스가 후반기 시작과 함께 충격의 8연패에 빠지는 등 극심한 슬럼프를 겪으며 선두 자리에서 3위까지 추락한 가운데, 염경엽 감독이 위기 극복을 위한 솔직한 심경과 남은 42경기 운용 구상을 밝혔다.

염경엽 감독은 올 시즌 내내 이어진 선발진의 부상 및 이탈 악재가 후반기 타격 침체와 맞물려 연패로 이어졌다고 냉정하게 복기했다. "전반기부터 선발진에 어려움을 안고 시작했고 후반기에도 그대로 이어졌다"라고 말한 염 감독은 "(손)주영이도 자리에 못 들어갔고, 요니 치리노스도 구멍이 났다. (송)승기도 제대로 로테이션을 못 돌면서 선발 세 자리는 항상 구멍이 난 채 돌아갔다"라고 털어놨다.

이어 "전반기에는 마운드의 어려움을 타선과 불펜으로 메우며 버텼지만, 메우는 것도 한계가 있다. 후반기 들어 타격이 살아나지 않으면서 한계가 터진 것"이라며 "가장 중요한 건 전반기 마지막 시리즈였던 삼성전과 후반기 첫 KT전을 그렇게 져서는 안 됐는데, 그 경기들이 결국 연패 흐름을 만들고 전체적인 분위기를 다운시켰다"라고 아쉬움을 표했다.

19일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기. KT가 4대1로 승리하며 7연승을 달렸다. 경기를 끝낸 후 아쉬운 발걸음을 옮기는 LG 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.19/

17일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. 패한 LG 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.17/

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염 감독은 남은 42경기 동안 분위기를 반전시킬 수 있는 열쇠는 단 하나, '해줘야 할 핵심 선수들의 부활'과 '승리'뿐이라고 강조했다.

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염 감독은 "선수들과도 얘기했지만 결국 커리어가 있는 선수들이 해줘야 한다. 커리어가 없는 선수들이면 바꾸면 되지만, 커리어 있는 선수들이기 때문에 개개인이 살아나야 전체적인 팀 분위기도 산다"라며 "프로는 결과다. 이겨야 흐름을 바꾸고 선수들의 플레이도 소극적에서 적극적으로 바뀐다"라고 단언했다.

이어 남은 시즌 운용 방향에 대해 "무리해서 과부하를 걸어 이긴다고 한들 결국 그 과부하가 다음에 또 연패를 만든다. 개막전부터 해왔던 운영 시스템 그대로 갈 것"이라며 "어려움이 왔을 때는 그 시즌에 가장 좋았을 때의 운영을 택하고 반복하는 것이 위기를 넘기는 길이다. 전반기 좋았을 때의 운영을 계속 복기하며 반전을 만들어내겠다"라고 목소리를 높였다.

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LG가 맞이한 후반기 첫 자락은 잔인했다. 염 감독은 조급함이나 마운드 과부하 대신 '베테랑의 부활'과 '가장 좋았던 시기의 운영'이라는 정공법을 선택했다. 남은 42경기, LG는 결과를 만들어낼 수 있을까. 첫 테이프는 잘 끊었다. LG는 11일 키움 히어로즈에 8대3으로 승리했다. 베테랑 오지환의 스리런포가 큰 역할을 했다.

9일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 LG의 경기. 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.09/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com