'와 1위' KIA 드디어 이 선수 터졌다, 이범호 결단 내릴까…"2번 쓸까 고민했다"

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 5회초 1타점 적시타 날린 김선빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "오늘(11일) (김)선빈이를 2번으로 쓸까 고민했다."

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KIA 타이거즈 베테랑 김선빈의 최근 타격감이 심상치 않다. 후반기 12경기에서 타율 4할4푼7리(38타수 17안타) 맹타를 휘두르고 있다. 규정타석을 채운 타자 가운데 후반기 타율 1위다. 2위 삼성 김지찬은 4할1푼1리(56타수 23안타)다.

전반기까지 김선빈은 타격감이 쉽게 올라오지 않아 고민이 깊었다. 전반기 타율이 2할4푼3리(276타수 67안타)에 머물렀다. 이례적으로 특타까지 하면서 타격감을 빨리 끌어올리려 노력했지만, 마음에 차지 않았다.

전반기 막바지에는 체력이 떨어지면서 공수에서 삐걱거렸다. 수비 실책이 갑자기 느는 바람에 뭇매를 맞기도 했다.

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이범호 KIA 감독은 올스타 휴식기를 앞두고 김선빈에게 연습량을 늘릴 것을 주문했다. 김선빈을 따로 불러 "체력이 떨어진다고 연습량을 줄이면 오히려 스피드를 비롯한 모든 게 다 줄어든다"고 조언했다.

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결과적으로 이 감독의 조언은 통했다. 김선빈은 후반기부터 다시 자기 페이스를 되찾기 시작했다. 이 감독은 김선빈의 출전 시간을 철저히 조절해줬다. 그랬을 때 타석에서 결과가 훨씬 좋았기 때문. 그렇게 김선빈은 후반기 4할 타자가 됐다.

지금과 같은 타격감이면 2번타자를 맡겨도 손색이 없다. 이 감독은 올 시즌 내내 2번에 딱 맞는 타자를 찾지 못해 고민이 깊었다. 해럴드 카스트로와 김호령 박상준 등이 돌아가며 기회를 얻었다.

17일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 김선빈이 타격을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.17/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. KIA 김선빈이 수비를 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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팀에서 콘택트 능력이 가장 좋은 카스트로를 2번에 자주 쓰긴 했는데, 최근에는 카스트로의 타격감이 워낙 좋아 아깝다는 생각이 커졌다. 이 감독은 폭염 브레이크 전까지는 카스트로를 3경기 연속 4번타자로 기용하기도 했다.

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이 감독은 11일 광주 삼성 라이온즈전에는 카스트로를 다시 2번으로 올리고 3번 김도영-4번 나성범-5번 김선빈-6번 하주석으로 타선을 꾸렸다.

이 감독은 "카스트로를 몇 번에 둘까 제일 고민했다. 타석에 한 번이라도 더 들어가는 게 (리그가 재개되고) 초반 일주일은 유리하지 않을까 생각한다. 삼성과 3연전을 하면 (선수들 타격 컨디션이 어떤지) 윤곽이 나올 텐데, 김도영 나성범 김선빈이 올라오고 있는 상태라 앞쪽에 잘 맞는 타자들을 배치했다. 오늘 선빈이를 2번에 쓸까 고민했는데, 카스트로를 한 타석이라도 더 쓰는 게 유리할 것 같아 앞쪽에 배치했다"고 설명했다.

김선빈은 삼성 에이스 크리스 페덱을 상대로 안타 하나와 볼넷을 얻어 2득점을 기록, 3대1 승리에 발판을 마련했다. 흐름상 중심 타선이 계속 밥상을 차렸고, '페덱 킬러'로 급부상한 8번타자 김태군이 3타점을 독식했다.

어쨌든 현재 KIA 타선에서 가장 타격 컨디션이 좋은 것은 분명하다. 폭염 브레이크도 김선빈의 뜨거운 타격감을 잠재울 수는 없었다. 이 감독이 최근 가장 고민인 타순은 2번이고, 김선빈이 현재 가장 좋은 카드인 것은 맞다. 체력이 걸림돌이 되지 않는 선에서 2번타자 김선빈을 조만간 시험할 가능성이 커졌다.

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 타격하고 있는 KIA 김선빈. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com