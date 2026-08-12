157km 던진 죄, 10K 잡은 죄, 너무 잘 던진 죄...이렇게도 10승이 날아갈 수 있구나

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 곽빈이 투구 후 공을 건네받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 김용 기자] 너무 압도적으로 잘 던진 죄.

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작년 한화 이글스 얘기다. 2024 시즌 어려운 상황에서 마무리로 활약해준 주현상이 개막 마무리였다. 당연히 예우를 해야했다.

그런데 문제가 있었다. 그 앞에서 김서현, 정우주, 박상원, 한승혁 등 필승조들이 150km가 넘는 강속구들을 뻥뻥 뿌린다. 그 공에 적응하지 못하던 상대 타자들. 140km 중반대 주현상이 나오면, 구속 측면에서만 보면 그 공이 너무 느려 보인다. 느리다고 다 치는 건 아니지만, 상대적으로 타자들 심리가 편안해진다는 것이다. 그렇게 주현상 마무리 카드는 시즌 초반 변경됐다.

두산 베어스 곽빈은 외국인 선수들을 넘어, 올시즌 팀의 진정한 에이스로 인정받고 있다. 한 단계 성장한 느낌을 준다. 공은 원래 빨랐고, 올해는 제구가 정말 안정됐다. 21경기 선발 등판해 평균자책점이 2.53. 시즌 초반에는 잘 던지다가도 갑자기 제구가 흔들리는 모습이 있었는데, 시즌 중반부터는 그런 것도 다 사라졌다. 그야말로 압도적이다. 최근 10경기 평균자책점이 1.79다. 패전은 딱 한 차례 뿐.

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그리고 범위를 더 좁히면 최근 2경기 연속 10탈삼진 경기를 했다. 그 전 2경기 연속 8탈삼진에도 성에 차지 않았나보다. 그런데 문제는 무엇이냐. 10삼진을 잡은 두 경기 모두 승리를 따내지 못했다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 두산 선발투수 곽빈이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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곽빈은 11일 잠실구장에서 열린 한화 이글스전에 선발로 등판했다. 6이닝 2안타 1볼넷 10삼진 무실점. 흠 잡을 게 없었다. 완벽했다. 팀이 3-0으로 앞서고 있는 상황에서 마운드를 내려왔다. 그런데 시즌 10번째 승리를 따내지 못했다.

7회 필승조 김정우가 등판했다. 강백호에게 홈런을 맞고, 볼넷까지 내줬다. 두산은 급하게 8회 투입 예정이던 김택연을 올렸지만, 김택연이 채은성에게 통한의 동점 투런포를 허용해 곽빈의 승리는 날아갔다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 무사 1루 김택연이 채은성에 동점 2점홈런을 내주며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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곽빈은 이날 157km의 위력적인 공을 뿌렸다. 좋아진 게 뭐냐면, 초반엔 상대를 힘으로 윽박지르다 3회부터는 힘을 조금 빼고 페이스 조절을 하는 모습이었다. 직구 구속을 150km 초반대로 줄였다. 힘도 아끼고, 두 번째 타석에 들어선 한화 타자들 타이밍도 빼앗았다. 경험을 쌓으며 완벽한 선발 투수로 거듭나고 있다는 증거.

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ABS존도 자유자재로 가지고 놀았다. 경기 시작부터 강백호, 노시환, 페라자 등 상대 중심타자들이 존 모서리 끝을 살짝살짝 걸치는 곽빈의 제구에 삼진을 당하고 아쉬움의 탄성만 내질렀다. 이걸 의도해 던졌다면 곽빈은 천재.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 7회초 강백호가 중월 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

곽빈은 투구수 81개에 그쳤다. 김원형 감독은 두 마리 토끼를 다 잡고 싶은 마음이었을 것이다. 4일 휴식 후 일요일(16일 KIA 타이거즈전) 등판을 대비해 체력 관리 차원에서 곽빈을 내렸을 것이다. 여기에 올시즌 너무 잘해주고 있는 필승조들을 믿는 마음도 당연히 있었을 것이다. 김정우-김택연-이영하로 끝내는 그림이었다.

문제는 곽빈의 공을 보던 타자들이 김정우, 김택연의 공을 보자 갑자기 불타오르기 시작했다는 것. 이 선수들의 공이 안좋다는 게 아니라, 위에서 예를 들은 작년 한화의 예처럼 곽빈의 공이 너무 좋다보니 상대적으로 더 편안하게 보일 수 있었던 것이다.

불행 중 다행이었던 건 두산은 박준순의 결승 스리런포에 힘입어 승리했다. 경기까지 졌다면 곽빈도, 김 감독도 매우 우울했을 것이다.

이런 문제를 걱정해 곽빈이 살살 던질 수도 없는 노릇이고, 혼자 매경기 완투를 할 수도 없다. 다음 등판 때도 김 감독이든 곽빈이든 신경이 쓰일 수 있는 문제가 생겼다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com