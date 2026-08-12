얼마나 절박했으면.. 7점차 야수 미팅에 박세웅까지 참가 → 효과가 있어야 할텐데

중계화면 캡처

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[스포츠조선 한동훈 기자] 2회에 7점 차이로 벌어졌다. 롯데 자이언츠가 2회말을 마치고 야수 미팅을 소집했다. 경기조가 아닌 투수 박세웅까지 가세해 손을 모았다.

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롯데는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 경기에 4대8로 졌다. 남은 경기 승률 60% 이상을 기록해야 가을야구 희망을 유지할 수 있는 벼랑 끝에 몰렸다. 한 경기 한 경기가 소중한데 이날은 시작하자마자 와르르 무너졌다.

운도 없었다. 빗맞은 타구가 텅 빈 곳에 떨어지고 베이스를 맞고 굴절이 되더니 수비 실책까지 겹쳤다. 어수선한 상황 속에 1회말 3점, 2회말 4점을 줬다.

2회말을 가까스로 마치고 야수들이 더그아웃 앞에 둥글게 모였다. 분위기 환기가 필요할 때 종종 보이는 모습이다.

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등번호 21번의 박세웅도 눈에 띄었다. 롯데 주장은 전준우다. 전준우는 슬럼프에 빠져 2군에 있다. 임시 주장은 김원중이다. 박세웅은 김원중을 도와 투수조 솔선수범에 앞장서는 선수다. 야수와 투수는 웬만해선 서로의 영역을 존중해주는 것이 관례다. 그럼에도 박세웅은 타자들과 어깨를 맞대고 힘을 불어넣어줬다.

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롯데 투수진은 김원중을 필두로 박세웅이 젊은 선수들을 잘 이끌어주고 있다.

하지만 야수진은 흔히 말하는 '중고참'이 부족하다. 올해는 노진혁과 박승욱이 최대한 끈끈한 분위기를 조성하려고 노력 중이다. 이들은 백업 역할을 맡았음에도 팀을 위해 최선을 다하고 있다. 동시에 주전이나 간판스타가 아닌 입장에서 한계가 뚜렷한 것도 사실이다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 실점 후 마운드에 모인 롯데 선발 비슬리, 포수 손성빈, 김상진 코치가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 2회말 1사 2루 SSG 정준재 타구를 실책한 롯데 유격수 전민재가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 8회초 2사 롯데 한동희가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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이는 올해 롯데의 뚜렷한 약점으로 작용했다. 감독이나 코치가 그라운드 내에서 실시간으로 지시하기 어려운 사소한 부분들이 '디테일 부족'으로 나타나고 있다. 대표적으로 KT 김현수, LG 박해민 등이 보여주는 존재감이다. 롯데가 시즌 뒤 반드시 보강해야 할 부분이다.

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당장은 십시일반으로 이겨내는 수밖에 없다. 그래도 박세웅까지 합세한 미팅이 '작은' 효과는 불러일으켰다. 롯데는 3회부터 추가 실점을 억제했다. 한박자 늦었어도 4점을 만회하며 따라갔다. 이날 경기 역전까지 이르지는 못했어도 남은 시즌 집중력을 끝까지 유지하는 것이 중요하다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com