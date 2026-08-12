'타율 0.211' 동병상련… 키움의 '아픈 손가락' 이형종·임지열, 1·2군 교대 잔혹史 [고척 포커스]

이형종(왼쪽)과 임지열. 스포츠조선DB

28일 고척 스카이돔에서 열린 키움과 KIA의 경기. 타격하고 있는 키움 이형종. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.28/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈의 베테랑 외야 자원 이형종과 임지열이 팀의 '아픈 손가락'이 됐다.

Advertisement

키움은 지난 9일 이형종을 퓨처스리그로 내려보냈고 11일 임지열을 콜업했다. 설종진 감독은 "이형종 선수의 말소는 특별한 문제보다는 컨디션 조절과 쉬어가는 차원이 크다"라며 "임지열 선수가 퓨처스리그에서 좋은 활약을 해주고 있다는 보고를 받아서, 인아웃(In-Out)을 진행했다"라고 밝혔다.

이들은 10일까지 약속이라도 한 듯 '타율 2할1푼1리'의 빈타 속에 1군과 2군을 오가는 교대 잔혹사를 이어가고 있다.

두 선수는 올 시즌 팀 타선에 힘을 더해줘야 할 베테랑이지만, 기대와 달리 타격 기복을 겪으며 아쉬운 수치를 남기고 있다.

Advertisement

이형종은 올 시즌 50경기에 출전해 타율 2할1푼1리, 5홈런, 19타점을 기록 중이다. 5월과 7월에 부상자 명단 및 컨디션 난조로 1군을 비운 바 있으며, 올해 1군 등록 100일, 말소 37일을 기록하는 등 정체기를 겪고 있다.

Advertisement

키움의 캡틴 임지열 역시 올 시즌 30경기에 나서 타율 2할1푼1리, 1홈런, 4타점에 머물러 있다. 5월부터 8월까지 1군 엔트리 말소만 4차례(말소 일수 총 66일) 겪으며 확실한 주전 입지를 다지지 못하고 있다.

14일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 임지열이 타격하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.6.14/

12일 고척돔에서 열린 키움과 한화의 경기. 타격하는 키움 임지열. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.12/

후반기 대반격을 노리는 키움 입장에서 장타력과 경험을 겸비한 이형종과 임지열은 외야의 중요 자원이다. 그러나 두 선수 모두 약속이라도 한 듯 타율 2할1푼1리에 머무르며 사령탑의 고민을 깊어지게 만들고 있다.

Advertisement

이형종은 2023년 LG 트윈스에서 키움으로 이적한 후 2024년 2할1푼6리를 기록한 것이 최고 타율이다. 2019년 키움에 입단해 '원클럽맨'인 임지열은 2022년 2할7푼9리, 2023년 2할5푼9리로 전성기를 누렸지만 2024년 1할2리로 부진했고 지난 해 2할4푼4리로 반등하는가 싶었지만 올해도 부진의 늪에서 헤어나오지 못하고 있다.

Advertisement

이형종이 컨디션을 회복해 강력한 베테랑의 모습으로 돌아올 수 있을지, 그리고 퓨처스리그에서의 호조를 바탕으로 1군에 재입성한 임지열이 이번 기회를 놓치지 않고 타선의 청량제 역할을 해줄 수 있을까. 콜업된 11일 3-5로 뒤진 8회 2사 1루 상황에서 임지열은 김웅빈의 대타로 나섰지만 5구만에 헛스윙 삼진을 당하며 아쉬움을 삼켰다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 LG의 경기. 2회초 무사 1루 이형종이 2점홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com