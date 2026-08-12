'와 156㎞' 팬들 난리났다, KIA 이런 마무리 있었나…"의리? 구위 의심할 선수는 아니니까"

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽에서 2번째)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "원래 이의리는 구위를 의심할 선수는 아니니까."

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KIA 타이거즈 새로운 마무리투수의 등장일까. 이의리가 데뷔 7년차에 첫 세이브를 달성하며 좌완 파이어볼러의 진가를 제대로 보여줬다.

이의리는 11일 광주 삼성 라이온즈전 3-1로 앞선 9회 마무리투수로 등판해 1이닝을 공 단 8개로 삭제했다. 삼진 하나를 곁들였고, 직구 최고 구속은 156㎞를 찍었다. 구자욱-최형우-르윈 디아즈로 이어지는 삼성 중심 타선을 상대한 결과였기에 더 강렬한 인상을 남겼다.

KIA는 3대1로 승리했고, 경기장을 찾은 KIA 팬들은 새로운 마무리투수의 등장 조짐에 설렘과 흥분을 감추지 못하고 열광했다.

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포수 김태군은 "원래 이의리는 구위를 의심할 선수는 아니니까. 나가면서 계속 기도했다. '(이)의리야 가운데만 던져라'라고. 다행히 가운데로 다 들어왔다"라며 웃었다.

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이의리는 2021년 KIA에 1차지명으로 입단해 올해 전반기까지 선발투수로만 커리어를 쌓아 왔다. KIA는 이의리를 양현종의 후계자로 일찍이 낙점했고, 이의리는 2022년과 2023년 2년 연속 10승을 달성하며 탄탄대로를 걷는 듯했다.

하지만 2024년 팔꿈치 수술 이후 이의리는 좀처럼 부진의 늪에서 벗어나지 못했다. 1년의 재활을 마치고 지난해 후반기부터 다시 마운드에 섰지만, 부진이 반복됐다. 지난해 평균자책점 7.94, 올해 선발 등판한 전반기 10경기 평균자책점은 9.42였다.

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이의리는 부진한 동안 공에 힘이 실리지 않는 느낌을 지우지 못했고, 구단의 권유로 지난 6월 일본 단기 유학을 떠났다. 3주 정도 짧은 기간이었지만, 바이오메카닉의 도움을 받아 문제가 개선됐다.

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이범호 KIA 감독은 후반기 시작과 함께 이의리를 불펜으로 전향시켜 1군으로 불렀다. 당시에는 선발 로테이션이 꽉 차 있기도 했고, 이의리가 일단 불펜에서 작은 성공을 계속 맛보길 바랐다.

KIA 타이거즈 이의리. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽에서 2번째). 사진제공=KIA 타이거즈

이 판단은 결과적으로 신의 한 수가 됐다. 이의리는 불펜 전향 후 6경기에서 8⅔이닝, 평균자책점 2.08을 기록했다. 책임질 이닝이 줄어들자 시속 150㎞ 중반대 공을 자신 있게 던졌다. 좌완 필승조 곽도규가 부상으로 이탈하고, 고정 마무리투수가 없는 현재 KIA 불펜이 지금까지 무너지지 않고 버틸 수 있었던 이유는 이의리였다.

김태군은 "의리가 선발할 때는 생각이 워낙 많으니까. 이닝을 끌고 가야 한다는 생각을 했던 것 같다. 이제는 1이닝이니까. 20~25구 안에 자기가 뿜어낼 수 있는 에너지를 다 쏟아부으니까. 또 팔 스로잉이 변화구일 때랑 직구일 때 다 똑같다. 그래서 좋은 효과를 발휘하고 있는 것 같다"고 분석했다.

이의리는 "8회초에 불펜에서 9회 마무리 상황에 올라갈 수 있으니 몸을 풀라는 이야기를 들었다. 속으로 생각도 많아졌고 긴장도 많이 됐지만, 처음이기 때문에 할 수 있는 당연한 긴장이라 생각했다"고 첫 세이브 등판 상황을 되돌아봤다.

이의리는 이어 "마운드에 올라 초구를 던진 순간 모든 긴장이 풀렸다. 제구가 잘되고 구속이 잘 나와서 원하는 곳에 공을 넣으니 오히려 재미있다는 느낌을 받았다"고 덧붙였다.

늘 고개만 숙이던 좌완 에이스가 이제는 마운드에서 재미를 느끼고 있다. 후반기 복귀 후 156㎞ 강속구를 여러 차례 뿌릴 정도로 힘도 넘친다. 이 감독은 아직 마무리를 고정할 계획은 없다고 밝혔는데, 지금 분위기면 이의리가 계속 뒷문을 닫을 확률이 높아 보인다. 150㎞ 중후반대 빠른 공으로 윽박지르는 마무리투수가 KIA에 있었나 싶다.

이의리는 "의미 있는 기록이지만, 데뷔 첫 세이브를 신경 쓰진 않았다. 그 생각이 압박으로 다가올 때 선배들의 모습을 떠올렸다. 불펜에서 몸을 풀 때는 전상현 선배를 생각했다. 어떤 상황에서도 마운드에 올라 자기 역할을 해내온 전상현 선배 같은 모습을 나도 보여주고 싶다는 생각이 들었다. 마운드에서 첫 타자를 상대했을 때는 정해영 선배를 떠올렸다. 이렇게 큰 압박감을 이겨내 150개 이상의 세이브를 올렸다는 것에 더 큰 존경심을 갖게 됐다. 어려운 타자들을 상대했지만, (김)태군 선배의 리드를 따라 압박감을 이겨내려고 노력했다"고 이야기했다.

KIA 투수들은 데뷔 첫 세이브를 달성한 이의리에게 물세례를 퍼부었다. 물에 쫄딱 젖은 이의리의 얼굴에는 미소가 가득했다. 이제는 길고 길었던 부진의 터널에서 완전히 다 빠져나온 걸 확인한 미소였다.

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽)가 후배 김태형이 뿌리는 물을 맞고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com