니혼햄 에이스는 극한 직업, 14⅓이닝 2실점(1자책)하고 2패, 꽁꽁 묶인 타선 득점 지원 '0'이라니

3월 7일 도쿄돔에서 열린 WBC 한국전에 등판한 이토 히로미. 3이닝 2실점했다. 도쿄(일본)=허상욱 기자

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회말 왕옌청이 양의지에 솔로홈런을 내준 뒤 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 곽빈이 수비진을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자

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한화 이글스의 대만출신 우완투수 왕옌청(25)은 11일 두산 베어스를 상대로 5회까지 2실점했다. 지난 4일 삼성 라이온즈전에서 6이닝 3안타 무실점을 기록하고 일주일 만에 등판했다. 극한 폭염으로 일정이 중단되기 직전에 던지고, 휴식기 종료와 함께 첫 경기를 맡았다. 다승 1위를 달리는 주축 투수. 중요한 첫 경기를 책임질 수밖에 없었다. 이날 대다수 구단이 에이스를 선발로 올렸다.

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5회까지 2실점으로 선방하던 왕옌청은 6회말 선두타자 양의지에게 1점 홈런을 맞았다. 이어 최민석에게 우전안타를 내주고 교체됐다. 5이닝 8안타 3실점. 왕예청이 던지는 동안 한화 타선은 침묵했다. 타선 도움이 있었다면 다른 흐름으로 갈 수도 있었을 것이다. 두산 선발 곽빈은 한화 타선을 6이닝 무실점으로 틀어막았다. 1선발 맞대결에서 올시즌 KBO리그 최고투수로서 면모를 보여줬다.

니혼햄 파이터스 우완 이토 히로미(29). 2024~2025년, 2년 연속 퍼시픽리그 다승왕에 오른 최고 투수다. 지난해 최고 선발투수에게 수여하는 사와무라상을 받았다. 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 한국전에 등판해 우리 야구팬들에게 낯설지 않다.

한국인이라는 누구나 기억하는 일본의 역사적 인물과 이름이 비슷해 기억하는 이들이 많을 것이다. 김혜성이 지난 3월 7일 도쿄돔에서 열린 WBC 조별리그 2차전 4회, 이토를 상대로 2점 홈런을 쳤다.

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11일 홋카이도 에스콘필드에서 열린 세이부 라이온즈와 홈경기. 니혼햄 선발 이토는 최고 투수답게 7⅓이닝 1실점 역투를 했다. 일주일 만에 등판해 124구를 던지면서 삼진 10개를 잡았다.

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7회 1사까지 노히트 노런으로 달려갔다. 7회까지 무실점을 기록하고 8회 2안타를 내주며 1실점했다. 이 실점도 수비 실책으로 엮인 비자책이다. 이 정도 투구라면 승리가 따라와야 하는데 오히려 패전투수가 됐다. 상대 선발투수가 너무 잘 던졌다. 이날 세이부 우완 다이라 카이마

니혼햄 에이스 이토는 2024~2025년 2년 연속 퍼시픽리그 다승왕에 올랐다. 사진출처=니혼햄 파이터스 SNS

세이부 우완 다이라. 사진출처=세이부 라이온즈 SNS

(27)는 7이닝 2안타 무실점을 찍었다. 경기는 세이부의 1대0 승리로 끝났다. 이토는 7패(8승), 다이라는 8승(3패)을 기록했다.

1선발, 에이스는 상대팀 최고 투수와 자주 마주하게 된다. 중요한 경기에 선발 맞대결을 펼치게 된다. 타선 지원을 받기 어렵다. 에이스가 감내해야 할 숙명이다.

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8월 4일 소프트뱅크 호크스와 원정경기. 이토는 이 경기에서 7이닝 1실점 호투를 했다. 4사구 없이 삼진 8개를 잡았다. 5회까지 무실점을 기록하다가 6회 2루타와 희생타로 1실점했다. 딱 1점을 내줬는데, 이 실점이 발목을 잡았다.

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소프트뱅크 선발 우와사와 나오유키(32)가 더 좋았다. 7이닝 무실점. 니혼햄은 0대1 영봉패를 당했다. 이토에게 패가 돌아갔다.

최근 2경기 14⅓이닝 2실점(1자책) 2패. 득점 지원을 전혀 받지 못하는 불운이 이어졌다. 이토는 7월 10일 세이부전에서 7이닝 1실점 호투를 하고 승패없이 물러났다. 니혼햄은 이토가 교체된 뒤 1실점하고 1대2로 졌다.

이쯤되면 니혼햄 1선발도 극한 직업이다.

이토는 6월 19일 소프트뱅크전 이후 승리가 없다. 7경기 연속 무승이고, 팀은 7경기를 모두 내줬다. 이토는 상대 에이스와 맞대결을 두고 "어쩔 수 없는 운명이지만 반드시 깨겠다"라고 했다.

사무라이재팬 소속으로 소프트뱅크와 연습경기에 등판한 이토. 사진출처=일본야구대표팀 홈페이지

우승을 목표로 시즌을 시작한 니혼햄은 세이부와 2위 경쟁을 벌이고 있다. 세이부가 3위 니혼햄에 승차 없이 승률 0.002 앞선 2위다. 1위 소프트뱅크와 격차가 8.5경기로 벌어졌다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com