배지환 극적이다! 이번엔 첫 선발출전 9번-2루수 당당히 라인업 배치

밀워키 브루어스 배지환이 12일(한국시각) 샌디에이고와의 원정경기에 메이저리그 승격 후 처음으로 선발출전했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스 배지환이 올시즌 메이저리그 승격 후 처음으로 선발출전한다.

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배지환은 12일(이하 한국시각) 오전 10시40분 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열리는 샌디에이고 파드리스와의 원정경기 선발 라인업에 9번 2루수로 이름을 올렸다.

밀워키는 유격수 브라이스 투랑, 좌익수 잭슨 추리오, 중견수 개럿 미첼, 1루수 제이크 바우어스, 포수 윌리엄 콘트레라스, 지명타자 크리스티안 옐리치, 우익수 루이스 라라, 3루수 데이비드 해밀턴, 배지환 순으로 라인업을 짰다. 밀워키 선발투수는 좌완 카일 해리슨.

배지환이 상대할 샌디에이고 선발투수는 워커 뷸러다. 올시즌 23경기에서 108⅓이닝을 던져 6승5패, 평균자책점 5.07, 95탈삼진을 기록했다.

샌디에이고 선발투수 워커 뷸러. AP연합뉴스

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지난 10일 밀워키와 마이너리그 계약을 하고 곧바로 메이저리그 26인 로스터에 오른 이후 선발출전하는 것은 처음이다. 그는 지난 5일 뉴욕 메츠에 방출됐다가 닷새 만에 밀워키의 러브콜을 받고 '최강팀' 멤버로 자리잡았다.

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배지환은 이적 첫 날 미네소타 트윈스와의 홈경기에서 3-3으로 맞선 7회초 수비 때 2루수로 교체 출전했다. 이어 7회말 그토록 기다리던 시즌 첫 빅리그 타석에 섰다. 그리고 안타를 만들어냈다.

좌완 AJ 민터가 초구 90마일 커터를 바깥쪽 스트라이크존으로 던지자 재빨리 번트 자세로 바꿔 정확하게 끌어당겨 1루 라인 안쪽을 흐르는 타구로 연결했다. 그리고 전력질주로 1루에서 세이프됐다.

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이어 3-3의 균형이 이어지던 9회말 무사 1루서 두 번째 타석에 들어서는 1루 쪽으로 희생번트를 성공해 1루주자 크리스티안 옐리치를 2루로 보냈다. 두 타석에서 100% 임무 성공. 하지만 11일 샌디에이고와의 원정 3연전 첫 경기에는 결장했다.

배지환이 지난 10일(한국시각) 미네소타전에서 7회말 기습번트를 성공하고 있다. UPI연합뉴스

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2017년 12월 125만달러의 사이닝보너스를 받고 피츠버그 파이어리츠에 입단한 배지환은 5년 가까운 세월을 마이너리그에서 보내다 2022년 9월 메이저리그에 데뷔했다.

2023년에는 111경기에 출전해 타율 0.231(334타수 77안타), 2홈런, 32타점, 54득점, 24도루를 올리며 성공 시대를 여는 듯했으나, 더 이상 성장세를 이어가지 못하고 마이너리그를 전전했다.

부상까지 겹치면서 2024년에는 빅리그 29경기, 2025년에는 빅리그 13경기 출전에 각각 그쳤다. 결국 피츠버그는 지난해 시즌이 끝난 뒤 재계약 대상자에서 제외돼 웨이버 공시된 뒤 뉴욕 메츠에 새 둥지를 틀었다.

하지만 그는 올해 빅리그에 한 번도 오르지 못했다. 트리플A 시라큐스에서 91경기에 출전해 타율 0.257(315타수 81안타), 5홈런, 32타점, 59득점, 36도루, OPS 0.728을 기록했다. 출루율도 0.360에 달했다. 나쁘지 않는 성적이었지만, 메츠에는 그의 자리가 없었다.

밀워키는 전날 현재 74승45패로 양 리그를 합쳐 승률 1위다. 포스트시즌 진출이 확정적이라고 보면 된다. 배지환이 정규시즌서 살아남아 생애 첫 가을야구를 하려면 기회가 주어질 때마다 살려야 한다.

한편, 샌디에이고 송성문은 이날 선발 라인업에서 제외됐다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com